Après Tigzirt, Aïn El Hammam, Tala Bouzrou, c’est au tour de la région de Aïn Zaouïa d’être touchée par le phénomène de plus en plus menaçant des glissements de terrains. Les routes sont également nombreuses à être affectées par le monstre. La dernière est la RN72 fermée à cause d’un affaissement au niveau du lieudit Zaouïa. Ce tronçon qui a été contourné est aujourd’hui la cause d’une grève illimitée des transporteurs qui se poursuivait encore avant-hier. Le phénomène interpelle les pouvoirs publics car les dangers sur les vies humaines sont réels. D’ailleurs, c’est à Asif Ouzaghar qu’une jeune automobiliste a trouvé la mort suite à un affaissement causé par les torrents de cet oued qui passe près d’Azazga. En effet, ces derniers jours, plus de 30 bâtisses sont menacées d’effondrement à cause d’un grand glissement de terrain au niveau du village Boumehni (Ait Saïd Oumouhand) dans la commune de Aïn Zaouïa. Les villageois lancent un appel d’urgence aux services concernés, aux élus locaux, l’APW et aux pouvoirs publics pour intervenir afin d’arrêter ce monstre qui menace d’engloutir leurs demeures. Tout récemment, le village Ibakouken a connu une accélération notable de l’affaissement du sol menaçant d’effondrement plusieurs maisons. Ce qui est bizarre est le fait que ce glissement de terrain sévit depuis plusieurs années. Contacté, le maire de Makouda a assuré qu’il avait entamé toutes les démarches nécessaires pour endiguer cet affaissement. Pour notre interlocuteur, le bureau d’études a tardé à rendre les conclusions de son étude. Ainsi, à Aïn El Hammam, il aura fallu que les citoyens en danger organisent plusieurs actions de protestation pour faire bouger les choses. Le chantier de démolition des bâtiments inclinés a pris plus d’une année pour être lancé alors que le danger planait quotidiennement sur les personnes et les bâtiments riverains. Actuellement, le chantier est en cours, mais les citoyens restent dubitatifs craignant l’arrêt des travaux à tout moment. A Boudjima, un glissement de terrain est actuellement la cause de la fermeture de la route reliant cette commune du chef-lieu de la wilaya. Pourtant, le monstre n’a pas cessé d’avertir depuis deux années.