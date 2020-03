L'Expression: Bonjour Djamel, le coronavirus se propage de façon alarmante. La télétravail pourrait être une solution pour freiner sa propagation. Qu'en pensez-vous en tant que chef d'entreprise?

Djamel Khelifati: (rire). Je rigole car votre question coïncide avec une anecdote en rapport avec la télétravail. Je suis actuellement en déplacement professionnel à Paris(France). J'avais, ce matin, un rendez-vous d'affaire dans un quartier considéré comme le foyer du coronavirus en France. Comme par hasard, le matin en me levant pour me préparer et partir à mon RDV, ma femme m'a fait une réflexion et pas des moindres! «Tu sais bien que je suis très fragile tu ne pourrais pas reporter ton rendez-vous au moins pour la semaine prochaine, histoire de voir l'état d'évolution des choses», m'a-t-elle dit avant de me suggérer de faire une téléconférence. J'ai pensé que c'était une très bonne idée. J'envoie de suite un SMS à ma cliente qui a été très compréhensive et, à ma surprise, elle-même était favorable pour cette alternative.

Comment s'est passé ce rendez-vous?

La réunion a bien eu lieu et très fructueuse. Je n'ai pas eu besoin de me déplacer et de faire courir des risques à ma femme et à mon fils dont la santé est très fragile. Cette petite expérience que je vous ai racontée montre qu'effectivement la télétravail est une bonne initiative pour éviter les risques liés au Covid-19. Je peux donc l'attester, la télétravail pourrait être une alternative à encourager pour beaucoup parmi nous. C'est clair que certaines activités nécessiteraient des déplacements, mais le fait que beaucoup parmi nous adoptent cette alternative cela va être très bénéfique, du moins jusqu'à la maîtrise de la situation.

Pensez-vous que l'idée puisse être appliquée en Algérie?

Evidemment. Comme je l'ai déjà dit, il y a des postes qui nécessitent le présentiel ou les déplacements. On ne peut pas mettre tout le monde à la maison. Toutefois, en cette situation d'exception il serait plus raisonnable que ceux qui peuvent effectuer leurs tâches à domicile y restent en optant pour la télétravail. J'ai d'ailleurs contacté, tout à l'heure, mes collaborateurs à Alger pour qu'ils lancent la réflexion à toute l'équipe. On devrait durant les prochains jours opter pour cette solution jusqu'à ce que la situation se stabilise. Elle diminuera les regroupements et les foules dans les transports et les endroits à fortes fréquentations. Elle évitera également la psychose, les attroupements et les discussions sur le coronavirus pour se concentrer sur son travail.

Cette option pourrait être maintenue après la crise?

Nous le faisons déjà souvent. Les équipes de kdconcept travaillent beaucoup à distance avec les clients, et même avec nous quand ils sont bloqués dans leurs domiciles ou que les embouteillages sont trop importants au niveau de la capitale. Je me permets d'ouvrir une parenthèse pour dire que cela pourrait être une solution pour diminuer la congestion de la capitale. En fait, la télétravail a beaucoup d'avantages. C'est un gain en temps et en argent. Il nous fait gagner en rentabilité et productivité sur nos missions de travail y afférentes. J'en parle en connaissance de cause, mes employés sont plus efficaces quand ils travaillent à la maison qu'au bureau. De nos jours, nous disposons de beaucoup de moyens qui nous permettent de travailler à distance cela ne représente plus un obstacle pour beaucoup de métiers. On peut diminuer les fréquences des déplacements inutiles et rester dans un esprit de travail collaboratif avec l'utilisation des plates-formes et logiciels performants et qui ont prouvé leur efficacité. Je finirai par dire pourquoi ne pas tirer le meilleur de cette situation! Prendre le bon côté des choses et essayer de trouver des solutions pour pérenniser nos sociétés et nos emplois.