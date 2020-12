Il a été mon directeur de rédaction au Moudjahid, en 1993, mais je connaissais son nom bien avant. Il était familier à tous ceux qui lisaient les journaux. Je me rappelle l'avoir vu, pour la première fois, avec les regrettés Cherkit et Laadi Flici dont il était proche. Prononcer son nom suffisait pour ouvrir les portes de la Sned, des théâtres et pénétrer dans l'univers du cinéma.

Je ne l'imaginais pas ailleurs que dans la rubrique culturelle. Le normalien qu'il était avait commencé par publier régulièrement dans Algérie - actualité des nouvelles, à partir de 1969, l'année où il obtint le prix Rédha Houhou avec Merzak Bagtache (pour la langue arabe).

Il était alors un ami de Malek Haddad pour qui il avait une grande admiration. C'était d'ailleurs ce grand poète qui lui confia la responsabilité de la revue Promesses et, plus tard, insista auprès de lui pour diriger El Moudjahid culturel, à la place de Kamel Belkacem. Ce cahier de huit pages qui commence à paraître à partir du 6 mai 1971 va disparaître en juin 1977. Mouloud n'était pas un contestataire au sens katébien du terme et s'il avait des griefs, il se gardait de les formuler de manière frontale ou bruyante. Ainsi, quand Ahmed Taleb le reçut, après la suspension « clandestine» de la revue Promesses, en 1975 pour n'en garder que la version arabe El Amal, il ne fit pas d'esclandre. Un jour, il sourit quand je l'avais comparé à Ait Menguellet, artiste qui se méfie de la politique et dont il était un grand admirateur. Lui aussi est toujours resté loin de «l'agitation» politique, mais sans tomber dans l'excès inverse

L'homme pétri de culture et valeurs classiques acceptait mal les phrases mal écrites, les tournures maladroites, mais aussi les excès en tout. Cela ressort dans le style très XIX e siècle de ses nombreux livres, même si, à partir des années 80 il publia un peu moins. Il avait été pris dans la tourmente des années de braise où il s'est réfugié un long moment en France ou il n'avait pas cessé d'écrire.

Achour avait toujours un pied dans les institutions, occupant un poste au sein de l'Union des écrivains, puis au ministère de la Culture, puis entre 1990 et 1992 dirigea le cabinet du président du Conseil national de la culture Benhadouga qui était son grand ami. Le premier lui avait permis de beaucoup voyager. Il a noué des relations avec les écrivains des pays de l'Est qui lui ont permis de se rendre en Albanie, dans les républiques soviétiques d'Asie centrale pour couvrir des festivals de cinéma comme celui de Tachkent et, de nombreuses fois, à Moscou qui lui a inspiré «le vent du Nord, un de ses derniers romans.

Rien de ce qui se faisait dans l'univers de la culture ne lui était étranger. Il connaissait les qualités des uns, les défauts et les limites des autres, mais aux commérages, il préférait s'en tenir aux anecdotes et aux bons mots qui nous faisaient rire. Ayant démissionné, il s'est retrouvé, plus tard, au journal Liberté. Je le retrouverai au tournant des années 2000 comme directeur de rédaction à Algérie hebdo en compagnie d'Ahmed Azegagh.

Il n'avait pas changé, même s'il semblait avoir perdu beaucoup d'illusions sur les hommes et le métier qui ne semblait pas lui suffire. En dehors du Sila où sa silhouette était familière dans le stand de Casbah éditions, nous avons gardé des relations distantes et respectueuses. Pourtant, de toutes les images que je garde de Si Mouloud, surnage celle de l'homme entouré de manuscrits qui arrivaient chez Casbah éditions. Comme toujours, il lisait les autres à qui il laissait la gloire éphémère se contentant de la satisfaction du devoir bien accompli.