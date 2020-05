Madame Ghania Gherbi, qui occupait jusque-là le poste de secrétaire général du CHU, a été installée officiellement, jeudi dernier, dans ses nouvelles fonctions. Elle hérite désormais de la direction générale de cet établissement sanitaire. Madame Gherbi, très connue et estimée dans le milieu hospitalier a été nommée en remplacement de Djamel Merad qui occupait ce poste depuis moins de 2 ans.

La passation de consignes entre les deux responsables a eu lieu le même jour. La nomination de la nouvelle DG, qui a également été directrice de l'unité hospitalo-universitaire de Targa Ouzemmour, était dans l'air depuis quelques jours. Les défaillances apparues avec l'arrivée de la pandémie exigeaient des autorités sanitaires d'opérer ce changement qui a provoqué une lutte acharnée entre les responsables les plus influents au niveau du secteur sanitaire. La compétence a finalement prévalu dans le choix effectué.

L'option pour Mme Gherbi, qui connaît parfaitement la maison CHU, a été largement saluée par les observateurs d'autant plus que la situation sanitaire n'est pas du tout au top dans la wilaya de Béjaïa. Récemment, le surveillant général du CHU, Hafid Boudraham, tirait la sonnette d'alarme, quant à la saturation des principales structures hospitalières de la wilaya. « Nous n'avons presque plus de place pour les admissions.