Le Groupe Ooredoo a annoncé, hier, la nomination de M.Nikolai Beckers au poste de directeur général de Ooredoo Algérie. A cette occasion, Son Excellence Sheikh Saud Bin Nasser Al Thani, Président du Conseil d’Administration du Groupe Ooredoo, a déclaré : «Nous sommes ravis d’accueillir M.Nikolai Beckers au sein de Ooredoo et lui souhaitons le succès et la réussite durant cette importante période, qui connait beaucoup de changements et de défis dans le secteur des télécoms.» M.Nikolai Beckers possède plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des télécoms et des technologies de l’information et de la communication. Disposant de grandes capacités manageriales, il a dirigé avec succès nombre d’entreprises multinationales en Europe et en Asie, entre autres Deutsche Telekom en Indonésie, aux Philipines ainsi qu’en France et T-Online France. M.Nikolai est titulaire d’un MBA en management des Affaires de l’université de Cologne, en Allemagne. Rappelons que Ooredoo est un groupe mondial des télécommunications opérant au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au Sud-Est asiatique. Il offre ses services à ses clients particuliers et entreprises dans une dizaine de pays. Ooredoo est un leader dans la fourniture d’une expérience Data à travers un large contenu et des services développés via ses réseaux fixe et mobile. Au 31 décembre 2018, les revenus de Ooredoo ont atteint

30 milliards Riyel Qatari. Ses actions sont cotées à la Bourse du Qatar «Qatar Exchange» et à la Bourse d’Abou Dhabi, «Abu Dhabi Securities Exchange».