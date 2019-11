C'est ce qu'a affirmé le chef de service de pneumologie à l'EHU d'Oran, le professeur Salah Lellou, annonçant «les nouveaux médicaments dans le traitement des pathologies respiratoires, dont l'asthme aigu». «Ces médicaments seront disponibles prochainement sur le marché algérien», a-t-il expliqué en marge de l'ouverture du 9ème Congrès international de pneumologie de l'Ehu d'Oran. L'Omalézumab est une nouvelle molécule innovante faisant partie de la classe des anti-immunoglobuline E (IGE) destinée à traiter l'asthme allergique, difficile à contrôler avec les autres traitements, est déjà inscrite au ministère de la Santé, et sera incessamment sur la marché algérien», a annoncé le professeur Salah Lellou. «Après avoir démontré son efficacité dans le monde durant les 10 dernières années, cette molécule innovante, est nécessaire aussi bien aux asthmatiques qu'au personnel soignant», a-t-il souligné, ajoutant que «d'autres molécules, pour le traitement des Bpco et des embolies pulmonaires entre autres, seront également sur le marché algérien très prochainement». Le congrès de cette année, qui est placé sous le thème choisi n'est pas fortuit, selon le professeur Lellou. Celui-ci explique que «les services des urgences dans les hôpitaux reçoivent de plus en plus de cas de problèmes respiratoires dus à l'asthme aigu et à la Pbco».