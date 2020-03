Après deux années de recherche, les laboratoires pharmaceutiques Hikma, une entreprise mondiale présente en Algérie depuis 1994 à travers quatre sites de production de formulation générale, de pénicilline, d'oncologie et de céphalosporines....soit 90 produits, ont procédé vendredi dernier au lancement de la première thérapie orale de la sclérose en plaques en Algérie, le «Sclera» ou «Dimethyl Fumare», une valeur ajoutée avérée.

La cérémonie de lancement a eu lieu vendredi lors d'un symposium médical organisé à Alger par Hikma dont le directeur général Ma'mon Alaraideh a animé une rencontre en présence d'éminents spécialistes en neurologie et, notamment du président de l'Association algérienne des malades de la sclérose en plaques, le docteur Ismail Kenzoua. Ce dernier, lui-même atteint par cette pathologie, a indiqué que ce médicament est attendu depuis vingt années. Il dit avoir «bataillé cinq années durant pour ramener un médicament pour soulager les malades». Il a saisi cette occasion pour lancer un appel pressant aux ministères de la Santé et de la Solidarité pour résorber ce douloureux manque et soulager nombre de malades atteints sachant qu'il «n'existe dans le monde aucun remède à nos jours» contre cette pathologie.

Le «Diméthyl Fumarate» sous forme de gélules, apporte confort et qualité de vie aux patients, d'où sa pertinence, assurent les spécialistes. Ce médicament est pour le moment disponible uniquement dans les hôpitaux et sur prescription hospitalière. Sa mise sur le marché en Algérie intervient alors que Hikma vient d'injecter 20 millions de dollars dans ses lignes de production en Algérie. Cet investissement s'élève à des centaines de millions de dollars. Le «Diméthyl Fumarate» est une molécule qui a été révélée au monde en 2013. Il constitue un traitement premier de la sclérose en plaques.

La question du remboursement adéquat de ces médicaments (injection) très chers, a été soulevée lors de la rencontre. La formation de médecins généralistes, validée par le ministère de la Santé, a été par ailleurs soulignée par la fédération que représente le docteur Kenzoua, ainsi que la création d'un centre de rééducation dont il n'en existe que deux en Algérie, l'un à Alger et l'autre à Biskra. Leur implantation dans tout le pays est très «souhaitée». Pour obtenir un rendez-vous dans tous les pays avec un spécialiste il faut attendre six à sept mois, regrette-t-il.

Cette maladie qui se manifeste sous trois formes d'atteinte, est très mal connue. Elle touche environ 15 000 à 17 000 personnes en Algérie, avec 40% de prévalence environ sur 5 000 habitants, des chiffres qui restent approximatifs car il n'existe pas de registre informatique précis. Cependant, l'on sait que 1200 nouveaux cas de sclérose en plaques sont enregistrés chaque année en Algérie.

Jusqu'à ce jour, les patients algériens disposaient de médicaments importés sous forme d'injection et à des coûts fort onéreux. Cette formule engendre, à la longue, des complications et des souffrances aux malades concernés.

Ont également assisté au lancement de ce nouveau médicament, la professeure Ali Pacha Lamia, cheffe de service neurologie au CHU Mustapha-Pacha et la professeure Samira Makri, cheffe de service neurologie au CHU Ait Idir

Le médicament «Sclera» est commercialisé uniquement en Jordanie et en Egypte.