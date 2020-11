C'est l'état d'alerte à nouveau dans les hôpitaux, suite à une recrudescence marquée des cas de contamination. En l'espace de quelques jours, le taux d'occupation des lits d'hôpitaux, qui était selon le ministre de la Santé, de 19%, a connu une hausse. Le directeur de l'Institut national de santé publique (Insp), et membre du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le professeur Elias Rahal, a indiqué que vendredi dernier, «26,84% des hôpitaux ont connu une saturation au niveau national à cause du Covid-19, y compris les lits de réanimation». Une annonce qui reflète la vitesse à laquelle le virus se déplace, notamment en raison d'un relâchement général de la part des citoyens en matière de respect des gestes barrières, de la distanciation physique et du port du masque, durant ces derniers mois. La période où le recul de la pandémie était largement signifié, selon les chiffres annoncés, a laissé place à des comportements et à une évaluation erronée, tendant à faire croire à la fin de la pandémie. Malheureusement, c'est le scénario contraire qui est en train de s'écrire, sous les yeux impuissants des équipes médicales qui, après un répit mérité, renouent avec les affres des cas d'urgences grandissants et font face à une nouvelle situation de stress et de panique. À ce sujet le professeur Rahal révèle que «depuis une semaine, des patients ont été directement transférés à certains hôpitaux en dehors des wilayas, après la saturation constatée dans certains centres hospitaliers. Certains des services de chirurgie ont été utilisés dans certains hôpitaux, comme la capitale, pour recevoir des personnes infectées par le coronavirus». Estimant que le port du masque et la prévention sont les seules alternatives pour lutter contre la propagation du virus, le professeur Rahal attribue les causes de cette hausse au non-respect des mesures préventives qui ont connu un grand recul, et aux déplacements entre les wilayas qui ont sensiblement augmenté, et qui ont inévitablement concouru à la multiplication des cas de contamination.

Dans ce cas de figure, et dans l'expectative de trouver des solutions adéquates pour contenir la crise, des interrogations profondes demeurent d'actualité, et s'imposent, notamment à la veille de la rentrée scolaire prévue pour ce 4 novembre. Sommes-nous à la veille de nouvelles mesures de confinement, ou au report des mesures d'ouverture de la vie active? Les prochains jours seront certainement décisifs et déterminants, dans la mesure où la mise en place d'une nouvelle stratégie s'impose. Cependant, pour bon nombre d'observateurs, il y a lieu de reconduire et d'appliquer rigoureusement les sanctions à l'encontre des contrevenants, afin de redresser rapidement cette situation de relâchement par rapport au respect des gestes, barrières, du fait que ce sont ces dernières qui ont contribué à la maîtrise de la situation et réduit le nombre de cas de contamination par jour, qui a chuté au dessous des 200 cas. C'est ce que recommande le professeur Bekkat, expliquant qu'«il faut faire un forcing sur les aspects que sont la communication, la sensibilisation, la persuasion par l'image à travers les chaînes de télévision et l'implication des médias dans leur ensemble. Il faut essayer de reproduire le même scénario qui a porté ses fruits pour obliger les gens à porter un masque, à garder une distance entre les individus, mais aussi de ne pas célébrer les fêtes clandestines». Cela étant, si les équipes médicales et les pouvoirs publics se trouvent en face d'un nouveau grand défi, d'une situation inextricable et plus ardue, du fait qu'ils sont encore affectés et épuisés par le passage d'une première étape de la crise, il n'en demeure pas moins que sur le plan socio-économique, c'est une épreuve des plus difficiles qui s'annonce, notamment pour les bourses moyennes et les foyers démunis, car déjà affaiblis par la régression violente du pouvoir d'achat durant une période de plus de 6 mois, les équilibres financiers des entreprises, le budget de survie des travailleurs et l'espoir des sans-emploi, seraient lourdement affectés et menacés, si le retour vers le couvre-feu et l'interdiction de déplacement étaient à nouveau envisagés.