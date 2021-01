Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a procédé, hier, à l'ouverture du nouveau pôle universitaire de 6000 places à El Kseur, à 20 km à l'ouest de Béjaïa. Après la phase d'installation des équipements nécessaires à la mise en service du campus, c'était, hier, l'heure de l'inauguration d'un campus qui accueillera les étudiants du département de l'agroalimentaire et au fur et à mesure, il sera érigé en faculté. Tout ceci en relation avec la vocation de la wilaya. Béjaïa est plus que jamais attractive et c'est dans cet environnement que l'université Abderrahmane Mira se développe et prend de l'ampleur, jour après jour, pourvoyeuse de cadres supérieurs. le produit de formation de l'université est présent dans tous les secteurs de la wilaya et apporte la plus-value attendue à l'économie nationale.

La diversité et la richesse de l'activité économique, au sein de la wilaya, constituent un atout et un paramètre ayant permis à l'université de développer et d'entretenir une relation de partenariat privilégiée.

Cet environnement favorable est d'un apport précieux à la formation pédagogique et à l'insertion professionnelle des diplômés dans tous les secteurs d'activité et les institutions. Avec l'ouverture de ce nouveau campus, l'université de Béjaïa, qui comptait quelque 45000 étudiants, verra son effectif évoluer avec l'ouverture des deux nouveaux campus (Amizour et El Kseur), ses capacités d'accueil globales seront portées à plus de 52100 places pédagogiques. Si le nouveau campus d'Amizour a débuté officiellement les cours à l'école supérieure d'informatique et des technologies de l'information depuis deux ans, après quatre ans de fermeture, celui d'El Kseur l'est, depuis hier, avec une capacité de 6000 places pédagogiques. Il est, pour rappel, situé à la périphérie de la commune d'El Kseur, précisément à Berchiche. Il est érigé sur une surface de 13 ha.

Les entrées de ce joyau architectural ont été conçues de manière à procurer un sentiment de sécurité et faciliter les déplacements entre le campus et la résidence universitaire.

Enfin, les espaces pédagogiques qui renferment les amphithéâtres, les salles de cours et les salles de travaux pratiques (laboratoires) sont regroupés en une unité sous forme de U. Auparavant, le ministre a entamé sa visite d'inspection par l'inauguration du plateau technique d'analyses physico-chimiques au niveau du pôle universitaire de Targua Ouzemmour, ainsi qu'un plateau d'analyse, de calcul intensif. Deux centres de recherche qui ont leur poids dans le développement de l'entreprise. C'est, d'ailleurs, dans ce sens que le ministre a insisté sur la nécessité de mettre en relation le monde du développement économique et la recherche universitaire; de tous les points qu'il a visités, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a plaidé pour une relation effective entre le monde du travail et l'université.