Annoncée depuis quelques mois, la statue du roi Chachnaq a été inaugurée, hier, à Tizi Ouzou à l'occasion du Nouvel An amazigh. Hier donc, dans une ambiance festive marquée par des activités culturelles et artistiques intenses, l'APW a tenu sa promesse en posant cette oeuvre d'art qui a nécessité des mois de travail à de nombreux artistes. Selon le président de l'APW par intérim, l'initiative est d'une valeur symbolique visant à vulgariser et fixer le patrimoine amazigh pour les futures générations.

À noter que l'occasion de Yennayer a également été mise à profit par l'Assemblée populaire de wilaya de Tizi Ouzou afin de proclamer les résultats du concours de l'amazighisation consacrant désormais les meilleures communes qui ont réussi à généraliser la langue amazighe dans les panneaux de signalisations routières et des frontons des édifices administratifs et des écoles. Aussi, en 1ère position arrive la commune d'Ath Yenni en remportant le premier prix. Elle sera suivie directement par la commune d'Aït Boumehdi, dans la daïra d'Ouacifs. À la troisième place, c'est la commune de Tizi Ouzou qui s'impose avant la commune de Tirmitine qui vient à la quatrième position du classement.

Par ailleurs, il est incongru de parler de la statue de Chachnaq sans évoquer la grande équipe d'artistes qui a été derrière ce chef-d'oeuvre qui va désormais trôner place du Musée, de la ville de Tizi Ouzou connue généralement comme la place de «l'ancienne mairie». C'est d'ailleurs, le génie de cette équipe conduite par le docteur en histoire ancienne, spécialiste de l'histoire de la Numidie Mohamed Harèche Abdelhadi qui a permis la réalisation d'une si belle oeuvre d'art qui va embellir davantage la ville de Tizi Ouzou. Les personnes présentes sur les lieux ont exprimé leur joie de voir la capitale du Djurdjura disposer d'une si belle oeuvre artistique comme on en trouve dans les pays développés.

Abdelhadi Hareche, doit-on le mentionner, n'aurait pas été choisi pour cette mission s'il n'avait pas les qualités requises dans son riche CV. C'est lui le président du jury ayant accordé l'aval, par sonavis scientifique pour la réalisation du buste du roi Massinissa à Alger-Centre. Harèche n'est pas qu'un artiste, c'est également un chercheur. À son actif, plusieurs ouvrages dont La guerre de Yugurten, Le règne de Massinissa avant la mort de Juba 1er, Takfarinas, L'origine des Berbères, Numidia.

Un grand hommage est aussi à rendre à l'équipe de jeunes sculpteurs qui a effectué les travaux de réalisation de la statue. Ce groupe dont font partie Hamid Ferdi et Samir Salmi a réalisé une oeuvre artistique géante qui restera, pour les générations futures, comme un symbole de fierté. Le travail rajoutera également de la beauté à la capitale du Djurdjura qui en avait vraiment besoin ces dernières années. Enfin, le Nouvel An amazigh 2971 aura ainsi permis le retour, à ses origines, d'un roi amazigh qui a conquis le trône des Pharaons et y a installé sa dynastie pendant plusieurs siècles.