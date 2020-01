Les habitants de la région de Béjaïa ont célébré l’arrivée du Nouvel An 2020, tout en disant adieu à l’année 2019 qui aura été celle des nombreuses pressions nées de la crise politique que vit le pays. Dans la nuit de mardi à mercredi, les fêtards étaient au rendez-vous. Chacun à sa manière, ils ont fêté une date symbolique du passage d’une année à une autre avec cet esprit empreint d’espoir d’une vie meilleure.

L’année 2019 s’en est allée et avec elle un lot d’accidents sur les Routes nationales de la région. Le 31 décembre a vu un jeune motocycliste perdre la vie dans une collision avec une voiture, qui s’est produite au quartier Sidi Ahmed aux environs de 17 heures. Evacuée vers l’hôpital Khellil-Amrane, la victime rendra l’âme en cours de route. C’est la soixantième victime des accidents depuis le début de l’année écoulée selon les chiffres fournis par la Protection civile. Ce drame de la route n’a évidemment rien à voir avec les festivités, tout comme l’affaissement d’une grande partie de la chaussée qui s’est produit dans la même journée sur la RN 24 reliant Béjaïa à Tizi Ouzou, tout au long du littoral, ouest au niveau de Cap Sigli.

Une occasion de revenir sur le piteux état de cet axe routier où les jours se suivent et se ressemblent. La ritournelle sur la fermeture des routes se répète. C’est loin d’être le fait d’une manifestation comme cela est de coutume, dans la région, mais un fait naturel. Une grande partie de la chaussée s’est affaissée dans la nuit de mardi à mercredi, sans provoquer d’accident fort heureusement, si ce n’est l’obligation à un détour périlleux pour rejoindre les deux bouts de la RN 24. En effet, la RN24 est, par endroits, impraticable. Pourtant la dégradation de cet axe routier ne date pas d’hier, sans toutefois faire réagir les services concernés.

L’état des routes au niveau de la wilaya de Béjaïa est chaotique ! Les crevasses et autres nids-de-poule y sont légion. Aucune région n’est épargnée par cette situation lamentable, qui va de mal en pis, sans que les responsables de la direction des travaux publics prennent les mesures adéquates, afin de réhabiliter ce qui peut l’être. En effet, les exemples ne manquent pas pour illustrer cette détérioration des routes, à l’échelle de la wilaya. Des mouvements de protestation ont pourtant eu lieu, notamment chez les transporteurs publics de voyageurs. Les travaux de raccordement en gaz de ville, qui se sont intensifiés ces deux dernières années, ont eu pour conséquences la dégradation des chaussées. Les entreprises réalisatrices ne remettent que rarement les chaussées en état. Du coup, la majorité des routes est délabrée ou pis encore, carrément impraticables.

Hormis donc ces deux événements, le réveillon de 2020 s’est déroulé dans le calme. La nuit de la Saint-Sylvestre a été fêtée dans un esprit de responsabilité, aidé en cela par le dispositif de surveillance des routes qui s’est fait, cette fois-ci, très persuasif.