C'est sous le leitmotiv «Même avec mon cancer je m'aime et on m'aime» que le Club Alger El-Mahroussa des Lion's organise un «Octobre rose» à partir, d'hier, dimanche, des soins d'embellissement et d'entretien corporels aux personnes atteintes du cancer du sein pour améliorer leur vie quotidienne à raison de deux jours par semaine. Lorsqu'on est malade on a le droit de se sentir bien dans sa peau, belle, confiante et digne. Les traitements contre le cancer, et plus particulièrement la chimiothérapie et la radiothérapie, peuvent abîmer la peau. Afin de prévenir et limiter ces effets secondaires, il est important de prendre soin de soi. Ainsi, les patientes atteintes du cancer sont fragilisées par la maladie et les traitements souvent lourds et agressifs. Raouïa Talhi, coordinatrice de cette opération dira: «Devant l'inconfort et les douleurs au quotidien qui viennent s'ajouter aux autres désagréments liés à la maladie, nous devons apaiser et soigner les peaux fragilisées des patients atteints du cancer.»

L'étude Oxoda menée auprès de 1 166 personnes atteintes de cancer a permis de révéler les bienfaits des soins de beauté et de bien-être sur la qualité de vie des patientes. Pour sa part, Rym Naili, présidente du Club «Alger El Mahroussa des Lions» révélera: «Ces femmes, très courageuses, méritent de vaincre cette maladie en toute dignité et confiance! Et comme la beauté n'est pas futile, elle aide à mieux vivre»,

dira-t-elle.