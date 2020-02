La célébration du 30e anniversaire de la création du Conseil Constitutionnel, a donné l’occasion au successeur de Tayeb Belaïz d’aborder l’actualité. Celle qui porte sur la révision de la Constitution. L’organe juridictionnel suprême du pays qu’il dirige aura pour mission de veiller à la régularité du référendum qui doit sanctionner la nouvelle Loi fondamentale, les textes qui seront amendés. En attendant le verdict du peuple, le président du Conseil constitutionnel a donné son avis sur ce projet prometteur qui doit répondre aux aspirations du cet exceptionnel mouvement de revendication pacifique, né des marches populaires du 22 février 2019 qui a ébranlé un système qui a mis à mal la République, pillé les caisses du Trésor public. Qu’en pense-t-il ? La décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune portant «révision de la Constitution intervient pour satisfaire les revendications du peuple et du Hirak populaire» pour l’édification d’une Algérie nouvelle, a affirmé dimanche Kamel Feniche. Cette révision vise à «édifier une nouvelle Algérie et consacrer la séparation des pouvoirs», a-t-il souligné en s’adressant à la presse en marge des travaux d’un Colloque international sur «la justice constitutionnelle et la protection des droits et libertés» organisé dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la création du Conseil constitutionnel. «La compétence» des membres de la commission chargée de formuler des propositions pour la révision de la Constitution a été mise en exergue par le successeur de Tayeb Belaïz qui a ajouté que «ce pas intervient pour satisfaire les revendications du peuple et du Hirak populaire». Le chef de l’Etat a décidé de la création d’un Comité d’experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle, que doit présider Ahmed Laraba professeur de droit international public, membre de la Commission du droit international de l’Organisation des Nations unies (ONU). Le locataire d’El Mouradia qui mène en parallèle des concertations avec des personnalités nationales et partisanes s’est fixé comme but de ne pas se priver de voix précieuses, autrefois marginalisées, dans l’élaboration de la nouvelle Loi fondamentale qui sera garante d’une République sourcilleuse sur les questions de respect de la démocratie, du respect des droits de l’homme, de la justice sociale de l’alternance au pouvoir… Ces concertations «sont menées avec des personnes expérimentées et des personnalités auparavant exclues et ce pour prendre leurs avis concernant la méthodologie à suivre et les problèmes dont souffre le pays», a indiqué le chef de l’Etat. Abdelmadjid Tebboune a déjà reçu plusieurs personnalités. L’ancien Premier ministre, Ahmed Benbitour avait ouvert le bal avant que ne lui succèdent Mouloud Hamrouche, Taleb Ibrahimi, Abdelaziz Rahabi, le colonel Youcef El Khatib chef de l’emblématique Wilaya IV historique, Cheikh Guessoum, président de l’association des Ouléma, Abderezzak Makri président du Mouvement de la société pour la paix, et une délégation de Talaïe El Hourriyet, le président du parti El Moustakbel Abdelaziz Bélaïd et Abdallah Djaballah, président du Front El Adala et Développement.