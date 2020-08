Le Mali est un pays «extrêmement important» pour l'Algérie et tout ce qui concerne ce pays voisin nous concerne aussi». C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, à la presse, à son arrivée, avant-hier, dans la capitale malienne, pour une visite d'une journée.

Des propos lourds de sens, qui soulignent surtout la profondeur stratégique que représente le Mali pour l'Algérie. La déstabilisation politique et sécuritaire que connaît le Mali depuis quelques jours, inquiète au plus haut point l'Algérie, un nouveau front extérieur d'insécurité. Le traumatisme de Tiguentourine est resté indélébile. C'est du Nord du Mali qu'était parti le convoi islamiste qui a mené l'une des pires attaques terroristes, l'attaque contre le complexe gazier de Tiguentourine, le 16 janvier 2013. La prompte intervention de l'armée, a empêché le projet terroriste qui voulait faire exploser le complexe gazier. Un argument sécuritaire suffisant pour comprendre l'inquiétude d'Alger sur ce qui se passe à Bamako. Très au fait du dossier malien, en sa qualité de pays voisin, la diplomatie algérienne sait mieux que quiconque ce qui se tramait pour le destin du Mali.

«Je suis venu sur instruction du président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, pour écouter d'abord, discuter et échanger les points de vue sur la situation au Mali, de manière à ce que le peuple malien puisse vivre dans la paix, la sérénité et la concorde», a ajouté le chef de la diplomatie algérienne qui a, en outre, relevé que l'Algérie et le Mali sont deux pays voisins qui partagent de longues frontières et qui sont liés par des relations «historiques, familiales, tribales et d'amitié». C'est également dans le souci d'esquisser une sortie de crise sans dégâts, que le ministre des AE s'est entretenu, dans le cadre de sa visite à Bamako, avec les membres du Comité national pour le salut du peuple (Cnsp) au Mali. Selon un communiqué du MAE, cette rencontre a eu pour objet «la situation prévalant au Mali ainsi que les paramètres de la sortie de la crise». Lors de ces entretiens, Boukadoum a réitéré «la disponibilité de l'Algérie à accompagner le Mali en ces circonstances particulières, comme elle l'a toujours fait». De même qu'il a souligné «l'engagement indéfectible de l'Algérie en direction du Mali et du peuple malien frère, qui a, depuis toujours, caractérisé les relations entre les deux pays, y compris dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du Processus d'Alger». Le ministre des Affaires étrangères a mis en exergue la conviction de l'Algérie que «seule la voie pacifique du dialogue entre les enfants du pays est à même d'amorcer un réel processus permettant de surmonter les difficultés de l'heure», souligne le même communiqué. À cette occasion, les membres du Cnsp «ont exprimé leur gratitude pour cette visite, la première du genre et de ce niveau, qui constitue un grand geste d'amitié et de solidarité en direction du Mali. Ils ont exprimé leur confiance en l'Algérie qui s'est toujours tenue du côté du peuple malien frère», ajoute la même source. Ratissant large, Boukadoum a également rencontré à Bamako, Saleh Annadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et chef de la Mission intégrée multidimensionnelle des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma).

De même qu'il s'est entretenu avec le chef de la Mission de l'Union africaine pour le Sahel (Misahel), Pierre Buyoya. Ces deux rencontres ont eu pour objet «la situation prévalant actuellement au Mali ainsi que les voies et moyens à même d'accompagner ce pays frère et voisin pour surmonter les défis de l'heure», précise le communiqué des Affaires étrangères.