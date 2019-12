Une quantité de 6.000 unités de psychotropes Ecstasy a été saisie par les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya de Constantine, qui ont démantelé un réseau spécialisé dans le trafic de drogues au niveau national. Le dealer principal, a précisé la cellule de communication, est un résidant en Europe.

Les investigations ont été déclenchées sur la base d’informations parvenues à la BRI, faisant état d’un trafic de grandes quantités de psychotropes par un groupe de malfaiteurs. Ces derniers, âgés de 26 à 40 ans, ont été arrêtés et placés en détention provisoire.

L’affaire a été inscrite dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment celles liées au trafic de psychotropes et de drogue. C’est l’une des affaires des plus importantes du genre, qui a permis aussi la saisie de trois véhicules.

En avril dernier, la même brigade, et toujours sur la base de renseignements, avait saisi une quantité de 361.900 comprimés psychotropes et démantelé un réseau spécialisé dans le trafic de drogues au niveau national, également. Plus récemment, soit en septembre dernier, un autre réseau international avait été démantelé par la Brigade mobile de la police judiciaire (Bmpj) de la sûreté de wilaya, permettant la saisie de 12 000 comprimés de différents types de psychotropes, la brigade chargée du secteur de la zone industrielle Palma avait reçu des informations sur une livraison douteuse de grandes quantités de produits pharmaceutiques venant des pays limitrophes.

L’exploitation des informations recueillies a permis aux services de la sûreté de déclencher des investigations ayant conduit au démantèlement d’un réseau international spécialisé dans le trafic de psychotropes, qui utilise la wilaya de Constantine comme un pont pour commercialiser illicitement ses produits. Deux mis en cause, âgés de 24 et 37 ans, avaient été aussitôt arrêtés au niveau de la cité El Mouna (Bentchicou), dans la commune de Constantine. Ils étaient à bord d’une Renault Laguna. Une importante somme d’argent et 44 sachets en plastique transparent bien dissimulés dans le réservoir d’essence, contenant 2 220 plaquettes de Prégabaline, soit 11 692 comprimés.

Les investigations ont également permis la saisie de 81 comprimés de 6 mg de Ketil, après perquisition aux domiciles des mis en cause. C’est dire que ce phénomène, qui prend de l’ampleur, devient un véritable drame social. Les opérations contre le trafic de psychotropes semblent être voulues en Algérie d’une façon générale et touchent de plus en plus les plus jeunes.