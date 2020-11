L'Algérie a dépassé pour la première fois, depuis l'apparition de la pandémie sur son sol en février dernier, le seuil des 700 contaminations quotidiennes. Et de loin! Avec 753 cas comptabilisés, hier, la hausse enregistrée en 24 heures de 111 cas, est alarmante. Il s'agit là du second pic de nouveaux cas quotidiens après celui du 25 juillet dernier où le pays avait enregistré 675 contaminations. Mais depuis, l'épidémie de Covid-19 avait fortement régressé, laissant même penser que le pire était derrière nous. Le répit a malheureusement été de courte durée et dès la levée progressif du confinement avec la rentrée sociale, la courbe a repris son ascension. Depuis une semaine, le nombre de contaminations n'est pas descendu au-dessous de 500 contaminations par jour. Lundi 642 nouveaux cas de Covid-19 avaient été recensés en 24 heures en Algérie, contre 670 cas dimanche, 581 nouveaux cas samedi, 631 cas vendredi, 642 cas jeudi et 548 cas mercredi dernier. Une simple addition permet au citoyen lambda de mesurer la crise réelle qui pointe à nos portes. Les services de réanimation sont au bord de l'asphyxie et les soldats en blouses blanches complètement épuisés. De l'aveu même du professeur Ryad Mehyaoui, membre du Comité scientifique de suivi et de lutte contre le coronavirus, «la situation est critique». Ce spécialiste, invité de la Rédaction de la Chaîne 3, a averti, il y a deux jours, sur le risque de saturation des hôpitaux, mais aussi de celui de manquer de personnel hospitalier, déjà bien épuisé par plus de 9 mois de combat. Il ne voit comme autre solution à ce drame qui frappe à nos portes que l'adoption de mesures plus draconiennes et une mobilisation générale pour stopper la propagation galopante du virus. Mais si les restrictions ont été décidées par le gouvernement et les walis avec un retour au confinement partiel, la suspension du transport collectif, la fermeture des marchés ne respectant pas les protocoles ou encore les jardins publics, les espaces de loisirs et de divertissement ainsi que l'interdiction de toute forme de rassemblements familiaux, la mobilisation citoyenne n'est, cependant pas au rendez-vous. L'Algérien, qui a fait de multiples sacrifices depuis l'apparition de la maladie, à commencer par la suspension de ces marches de protestation, le sacrifice des vacances d'été ou encore des fêtes religieuses, semble avoir atteint sa limite. Lassé d'une situation qui n'a que trop duré, l'Algérien s'est complètement relâché et ne respecte plus les gestes barrières ce qui a donné libre accès au virus qui fait chaque jour, plus de victimes. Ces victimes sont des proches, des amis, des voisins et leur perte relève de notre responsabilité à tous. L'heure est grave et il faut se ressaisir rapidement et prendre conscience que le combat doit continuer.