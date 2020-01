Les pluies qui viennent de s’abattre sur les wilayas du Centre du pays viennent mettre en lumière plusieurs points dangereux sur la RN12, axe routier à grande vitesse reliant Tizi Ouzou à Alger. à Oued Aïssi, à l’est du chef-lieu de wilaya, à Draâ Ben Khedda, 10 kilomètres à l’ouest de la ville de Tizi Ouzou, Tademaït et Laâzib, de grandes nappes d’eau se forment sur le bitume créant de grandes difficultés de circulation pour les automobilistes. Des eaux qui peuvent déstabiliser les véhicules et par conséquent des dérapages mortels.

En fait, cette situation dure depuis longtemps. Le bitumage de cet axe n’a pas été réalisé dans les normes requises permettant le drainage des eaux pluviales vers les voies d’évacuation externes. Bien au contraire, celles-ci restent stagnantes sur la chaussée formant de vastes nappes d’eau. Les usagers non avertis par la signalisation se retrouvent ainsi en plein dedans à grande vitesse. Ce qui déstabilise les véhicules provoquant des accidents souvent mortels. A chaque tombée des pluies, l’on signale d’ailleurs des accidents et souvent des carambolages.

Cette situation est décriée par les citoyens qui réclament en urgence des mesures. Les pouvoirs publics sont ainsi interpellés afin de remédier à cette situation.

Un bitumage se fait donc très nécessairent sur ces points cités avec l’exigence de respect des normes pour éviter la formation à nouveau de ces nappes.

Le bitumage devra, selon les citoyens, se faire en permettant le drainage naturel et immédiat des eaux pluviales. C’est d’ailleurs, un vœu qui a toujours été formulé par les usagers de cet axe routier au dense trafic marqué par la présence accrue des véhicules lourds. Ce qui accentue le danger lorsque les eaux pluviales s’accumulent dans ces points noirs. Par ailleurs, il convient de signaler que ce n’est pas l’unique problème qui est signalé sur cet axe routier. Il n’y a pas si longtemps, des citoyens ont attiré l’attention des pouvoirs publics sur l’absence d’éclairage sur la RN12 de Oued Aïssi jusqu’à l’entrée de la wilaya de Boumerdès.

La direction des transports de la wilaya a été moult fois interpellée sur le danger de cette situation. Les usagers se plaignaient de l’absence d’éclairage sur les routes provoquant des accidents graves.

Enfin, il convient de rappeler que cet axe mérite plus d’attention étant l’une des voies les plus utilisées par les usagers. Ce tronçon qui relie la wilaya à la capitale remplit une tâche par ailleurs économique. Toute l’activité économique de la wilaya de Tizi Ouzou passe par cet axe qui donne sur le port d’Alger ainsi que les ports secs répartis dans les wilayas d’Alger et Boumerdès. C’est pourquoi son entretien est une nécessité vitale pour les humains, mais aussi pour l’économie locale. Récemment, les élus de la wilaya ont rappelé la nécessité de doter ladite institution d’un port sec et le renforcement du chemin de fer par des navettes commerciales.