Lors d’une séance de travail qu’il a présidée au siège de la wilaya d’El Tarf, le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, a lancé le second plan d’urgence pour les deux wilayas. Aux termes des détails donnés par le commis de l’Etat, le plan comprend un volet consacré aux points noirs, à savoir la réparation des fuites d’eau sur l’itinéraire entre les localités de Mexa et H’nichet, et à la réhabilitation des forages de Boutheldja dans la wilaya d’El Tarf, pour un montant global de 450 millions de dinars. En outre, l’amélioration du fonctionnement du traitement des eaux de Mexa va fournir

165 000 mètres cubes/jour, dont 120 000 mètres cubes/jour, destinés à la wilaya de Annaba, a ajouté le ministre. Concernant la mauvaise qualité de l’eau destinée à l’alimentation des populations de Aïn Berda, Chorfa et El Eulma à Annaba et de Guelaât Bousbaâ et de Nechmaya, dans la wilaya de Guelma, le ministre a plaidé pour la réalisation d’une station de déminéralisation par l’Algérienne des eaux. Pour le ministre, la maîtrise des techniques de protection des dangers des inondations et de l’amélioration de l’alimentation en eau potable figure parmi les priorités du département des ressources en eau, a-t-il précisé. Le ministre a également posé la première pierre d’un barrage protecteur des inondations à la localité de Boukantas à la plaine ouest de la ville de Annaba pour lequel un budget de

4,5 milliards DA a été réservé pour un délai de réalisation de 36 mois. Le projet qui a été confié à trois entreprises publiques spécialisées en la matière, est destiné à ralentir l’accélération des eaux pluviales en cas de crue. Ali Hammam a inauguré une station de pompage 2X5000 mètres cubes d’eau à Draâ Errich et procédé à l’élaboration d’un programme pour le curage des oueds à lancer à partir du mois d’août prochain et le nettoyage et l’aménagement des cours des eaux pluviales, pour lesquels il a été réservé une enveloppe de 200 millions.