Les services de la sûreté ont déjoué, jeudi, un plan de sabotage fomenté par le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK)», note-on.Cette information, rapportée par l’agence officielle APS fait un rapport avec l’approche du rendez-vous de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. Toujours et selon la même source « le plan, comploté également par le mouvement Anavad (Gouvernement provisoire kabyle, relevant du MAK), vise à récupérer le Hirak populaire par le biais d’éléments extrémistes et à inciter à la désobéissance et à des marches nocturnes pour pousser les forces de sécurité à recourir à la force, précise la même source », et d’ajouter : « Les forces de sécurité ont arrêté, au niveau de la place des Martyrs (Alger), un étudiant universitaire, membre du MAK et militant au sein d’un parti politique opposé à la tenue de l’élection présidentielle, a ajouté la même source, relevant que l’étudiant en question a été appréhendé en train de prendre des photos du déploiement des forces de sécurité. L’individu interpellé a dévoilé l’existence d’un plan de sabotage devant être exécuté la veille de la présidentielle du 12 décembre, en faisant part aux services de sécurité de déclarations dangereuses concernant les détails de ce plan », souligne-t-on.