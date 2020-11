Sommes-nous dépassés par la seconde vague? Un membre du Comité national de veille et de suivi de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en Algérie avoue qu'un plan «B» s'impose. «Nous assistons à une augmentation sans précédent qui nécessite une réévaluation de tous les compartiments de la vie.» C'est avec ces mots que le docteur Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil national de l'ordre des médecins et membre dudit Comité, a débuté son analyse sur la courbe épidémique du Covid-19 qui poursuit sa hausse en Algérie. Sa déclaration fait clairement allusion aux dernières mesures prises par le gouvernement. Pour Bekkat Berkani, on ne peut plus attendre face à la situation sanitaire. Il dira, également: «nous avons encore le temps de peaufiner notre plan de guerre. Il faut prendre des mesures plus coercitives si la hausse se poursuit et il faudra aussi se pencher sur la question de savoir si l'offensive des forces de l'ordre a donné des résultas.» Cela avant d'ajouter: «Un vrai plan B veut dire qu'il faut savoir anticiper les événements pour avoir une longueur d'avance sur le virus qui continue sa progression», a-t-il martelé. Pour étayer ses propos, l'expert pointe un premier signal alarmant émanant du dernier décompte. Il s'agit du nombre des décès. Il est inquiétant, aux dires du docteur Bekkat Berkani qui souligne que c'est «un facteur clé». «Toutefois, il n'est pas le seul», poursuit l'intervenant qui préconise «la réalisation d'une enquête épidémiologique approfondie».