La région d’Ath Laksar a connu et connaît des perturbations électriques qui ont poussé les citoyens à manifester et à fermer le siège de l’APC au mois de juillet dernier.

Des chutes de tension répétitives ont endommagé les appareils électroménagers et des climatiseurs de quelques abonnés.

Devant cette situation et contactée par nos soins, la concession SDC de Bouira a apporté des éclaircissements, mais et surtout la décision de remédier à pareille situation nuisible aux clients.

La chute de tension au niveau de cette région est due au problème de la rétrocession.

Une mesure a été adoptée qui consiste en la création d’un départ 200 m (BT) pour soulager les abonnés du bout de réseau influés par la rétrocession.

Il est à préciser que la région d’Ahl El Ksar a bénéficié du programme propre de la concession de distribution de Bouira qui a renforcé le réseau électrique en procédant à la création d’un poste

160 KVA sur support en renforcement de l’existant pour une meilleure qualité de service.

La tension de nos abonnés raccordés d’une manière légale au niveau de cette région a été mesurée et elle est normative à 230 V.

Une partie de la région d’Ahl El Ksar a été raccordée en électricité dans le cadre du programme de l’état en 2015.

Le reste des citoyens qui ne sont pas encore raccordés, soit ils attendent qu’ils soient programmés par les autorités locales soit, au cas où ils ne veulent pas ou ne peuvent pas attendre, ils n’ont qu’à formuler des demandes individuelles et les frais de réalisation seront pris en charge par eux-mêmes sur la base d’un devis établi par la concession de distribution de Bouira.

La rétrocession est considérée comme l’une des contraintes rencontrées sur le terrain, car les ouvrages électriques ont des normes et sont réalisés sur la base d’une étude qui est faite, selon le nombre de clients, et tout raccordement illégal porte préjudice à la qualité du service.