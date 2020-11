Dans le procès d'el Khalifa Bank, version III, trois jours ont été suffisants pour boucler la boucle. Hier, le tribunal criminel près la cour de Blida a consacré la journée à l'audition des témoins. Il y a eu en premier, le témoignage d'un membre de la commission bancaire qui est revenu sur les irrégularités enregistrées dans la gestion d'El Khalifa Bank à chaque contrôle. Il sera suivi par l'inspecteur Agawa qui a découvert le trou financier dans la caisse principale au temps de l'administrateur et les 11 écritures comptables visant à le dissimuler. Le frère de Abdelmoumène Khalifa, Lakhdar, a soutenu, pour sa part, qu'il n'avait jamais entendu parler des actes falsifiés de l'hypothèque de la maison familiale et de la pharmacie, qu'au niveau de la gendarmerie et qu'aucun des héritiers n'avait signé un tel document. Le témoignage de Chadi et Bouanana, deux ex-directeurs d'agences d'El Khalifa Bank de Koléa et Didouche Mourad vont soutenir que le travail se faisait dans le respect de la réglementation. Deux incidents mineurs vont cependant, être cités. Pour Koléa, un retrait de 1,4 milliard ct a été effectué par Baïchi, le directeur des mouvements des capitaux et qui est resté en suspens. À Didouche Mourad, un manque de

20 000 DA a été constaté, une seule fois, lors de la réception d'une commande faite à la caisse principale. il s'en est suivi par la suite, un défilé des ex-directeurs d'entreprises publiques qui avaient déposé des milliards dans El Khalifa Bank avant de les perdre avec l'annonce de sa banqueroute. Ce qui a permis de constater l'ampleur du préjudice causé au Trésor public, mais aussi de relever que le taux d'intérêt appliqué par El Khalifa Bank était aléatoire changeant d'une entreprise à une autre et d'une agence à une autre. Tous les témoins ont affirmé que la décision de dépôt à El Khalifa Bank avait été prise en raison des taux élevés d'intérêts. Dix milliards cts ont été déposés par l'Entreprise de gestion maritime, la même somme par la Mutuelle de la Sonelgaz ou encore la mutuelle agricole, celle de la Dgsn, des agences immobilières et bien d'autres encore. Mais les plus grosses pertes ont été enregistrées par les différentes caisses de l'Etat, qui étaient sous la tutelle du ministère du travail. Au nombre de neuf, les caisses ont placé des milliers de milliards. Boudjerra: «Ce n'est pas moi!»À titre d'exemple, la Caisse nationale des salariés avait déposé 1 000 milliards cts, le Fnpos (Fonds national de péréquation des oeuvres sociales) 1 400 milliards cts, la Caisse des retraites (CNR) quelque 4 000 milliards cts, la Caisse de chômage (Cnas), 1 200 milliards... Et c'est Boudjerra Soltani, l'ex-ministre du Travail qui a été appelé pour apporter son témoignage sur cette question. Le témoin ne va cependant pas éclairer la justice. Ce dernier et de go a affirmé à la juge qu'une grave erreur a été faite dans l'arrêt de renvoi puisque son passage à la tête du ministère a été de janvier 2000 au 28 mai 2001 et non pas 2002 comme cela a été mentionné par erreur. De ce fait, l'ex- ministre dit ne pas être responsable des dépôts qui ont été faits après son départ et que cela relève de la responsabilité de son successeur, Abdelmoumène Khalifa. Cette confusion de date, faut-il le rappeler, a déjà été soulevée lors des derniers procès, mais aucune enquête supplémentaire n'a été ordonnée pour avoir le témoignage du successeur de Boudjerra Soltani. L'ex- ministre a expliqué que durant son passage à la tête du ministère du Travail, il n'a reçu aucun document faisant état de dépôt à El Khalifa Bank et que les bilans des caisses de l'année 2000, les seuls qu'il a contrôlés, n'enregistraient aucune irrégularité. «Dans les bilans il n'apparaissait nullement qu'un dépôt a été effectué», a affirmé Boudjerra répondant encore par la négative lorsque la juge lui demande si la Cnac l'avait informé du dépôt. Elle appelle alors l'accusé Mahrez Aït Belkacem, l'ex-directeur de la Cnac pour un face-à-face. Ce dernier est formel «nous avons envoyé les PV du conseil d'administration et nous avons les accusés de réception. Il y a même le témoignage de Mme Chentouf qui confirme mes dires.» N'en démordant pas, Boudjerra lâche «je répète que durant mon passage je n'ai ni été informé ni reçu un quelconque courrier faisant état de ces dépôts». Dans ses réponses aux questions du procureur, l'ex-ministre va même afficher son étonnement «je suis surpris pour le cas de la CNR car la caisse enregistrait constamment des déséquilibres financiers».

Un préjudice global évalué à plus de 7 700 milliards ctsLe passage de l'expert comptable et financier, Abdelhamid Foufa, est l'un des plus remarqués, dans la journée d'hier. Ce dernier va non seulement dévoiler la gestion chaotique de Abdelmoumène Khalifa, mais s'attaquera également au travail expédié des inspecteurs de la commission bancaire, chargé par le juge d'instruction d'examiner les pièces comptables de la caisse principale et de neuf agences, Foufa affirme avoir découvert un trou financier de plus de 327,7 milliards cts après la comparaison entre le solde comptable (sur documents) et le solde physique (argent retrouvé dans la caisse principale). «C'est ce trou, qu'on a voulu dissimuler avec l'écriture des 11 EES (écritures entre sièges). En raison de la panique avec l'arrivée des inspecteurs, les 11 EES ont été rédigées pour une régularisation comptable, mais le service de comptabilité a rejeté les écritures et les EES sont restées en suspens» a expliqué le doyen des experts. Encore plus clair, il dira que les EES non débouclées pour les 9 agences «prouvent que l'argent est sorti des caisses, mais n'est jamais arrivé à la caisse principale. On peut donc dire que l'argent a été dérobé». Sa sentence est accablante «cela démontre la gestion anarchique, mais aussi la légèreté des contrôles de la Banque d'Algérie. Car, il suffisait de décortiquer le compte d'ordre (compte de transition où sont inscrites toutes les opérations en attente de régularisation) dont le montant était énorme, pour découvrir les irrégularités. Si cela avait été fait, il n'y aurait pas eu autant de dégâts et de préjudices». Abdelmoumène Khalifa va demander la parole pour poser deux questions à l'expert. Une première portant sur le rapport de l'inspection rédigé à l'époque de l'administrateur qui révélait qu'il n'existait pas de trou au niveau de la caisse de Chéraga et la seconde sur le fait que l'expertise fait état d'une monnaie retirée de la circulation en 2003. Foufa, très à l'aise, lance à l'accusé principal: «Il n'y avait pas de trou mais où? Sur les pièces comptables oui, mais pas physiquement. Concernant la monnaie, il s'agit des EES des années précédentes qui, n'étant toujours pas débouclées, étaient reportées d'année en année dans le bilan comptable». Enfin, il expliquera que le préjudice avancé par la liquidation qui dépasse les 7 700 milliards cts ne contredit pas son chiffre car le liquidateur a fait un travail sur les agences des 48 wilayas alors que son expertise était limitée à la caisse principale et 9 agences.