La wilaya de Tizi Ouzou a enregistré ce jeudi son premier cas confirmé de coronavirus. il s'agit d'un jeune homme âgé de 39 ans qui a séjourné en France est originaire de Bouzeguène. C'est ce qu'a confirmé la direction de la santé et de la population qui pilote plusieurs cellules de suivi mises sur pied à travers les daïras. Dans un communiqué relayé par plusieurs organismes, le wali Mahmoud Djamaa s'est rendu, ce soir, à l'EPH d'Azzazga accompagné par le professeur Abbès Ziri, directeur de la santé et de la population pour voir de près toutes les mesures qui ont été prises par les responsables de cet établissement où se trouve le premier cas de conoravirus enregistré au niveau de la wilaya.Le wali Mahmoud Djamaâ a rassuré dans son intervention sur les ondes de la radio Tizi Ouzou que tous les moyens sont mis à la disposition des établissements de santé et qu'il n'y a aucune raison de paniquer, même si la prévention doit être de mise. Par ailleurs, le wali Mahmoud Djamaâ a déclaré qu'une enquête épidémiologique est en cours pour retracer le circuit de la personne atteinte de coronavirus pour éviter le risque d'une épidémie.Parallèlement, des réunions quotidiennes de suivi et de coordination entre les différents établissements de santé de la wilaya de Tizi Ouzou sont organisées quotidiennement afin de peaufiner le dispositif de prévention du coronavirus au niveau de l'Ecole supérieure des sages-femmes. C'est ainsi d'ailleurs qu'immédiatement, une enquête épidémiologique a été lancée par les services de la direction de la santé pour retracer le circuit du jeune homme atteint du coronavirus, Néanmoins, le professeur Abbès Ziri, directeur de la santé rassure que la situation n'est pas alarmante et que la prévention doit être de mise pour éviter toute épidémie.A rappeler, par ailleurs, que toutes les structures de santé de la wilaya sont sur le pied de guerre pour faire face à toutes les éventualités. Tous les cas suspectés depuis l'avènement du premier à Tigzirt sont pris en charge dans les conditions les plus rigoureuses afin d'éviter toute propagation et contamination. Les cellules de suivi mises sur pied travaillent en étroite collaboration. C'est la même chose qui a été constatée au niveau de la communication sur ce sujet.

Une parfaite maîtrise du chapitre par la direction de la santé qui informe en simultané. Enfin, il convient de noter que la population ne donne aucun signe de panique depuis le début de cette pandémie. Les citoyens vaquent à leurs affaires dans les conditions les plus normales. Les gares et les places publiques n'enregistrent aucun changement de fréquentation. Ce qui indique que les gens s'informent régulièrement et suivent de près l'évolution tout en prenant les précautions nécessaires, mais sans pour autant s'alarmer. Via les réseaux sociaux et les médias, la presse et les médias lourds comme Radio Tizi Ouzou, l'information circule avec fluidité sans laisser une brèche à la rumeur pour s'engouffrer.