Les contacts se multiplient, les rencontres deviennent de plus en plus officielles entre les parties concernées par le dialogue inclusif, que ce soit la partie inhérente aux partis ou la société civile qui soutiennent l’initiative de dialogue avec le pouvoir en place pour trouver un terrain d’entente qui mènerait vers une sortie de crise. Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu avant-hier les membres du Panel dans le cadre des négociations visant la création d’un climat opportun et favorable pour un dialogue national inclusif. Dans ce sens, la présidence de la République a publié un communiqué qui détaille le bien-fondé de la rencontre qui est la première dans le genre depuis le début de la crise politique et l’émergence du Mouvement populaire et son élan historique du 22 février qui exigeait et exige toujours le départ du régime et de ses symboles. Le chef de l’Etat, selon le communiqué de la présidence de la République a exprimé sa disponibilité à prendre des mesures d’accompagnement et d’apaisement. Dans ce sillage, le communiqué a souligné que « En réaction à une sollicitation des membres du Panel sur les mesures d’accompagnement et d’apaisement qu’il y a lieu de prendre, le chef de l’Etat a fait état de sa disponibilité à oeuvrer pour inviter la justice à examiner la possibilité d’élargissement des personnes, dont l’interpellation s’est faite en lien avec le déroulement des marches populaires, à envisager l’allègement du dispositif mis en place par les services de sécurité pour garantir la liberté de circulation dès lors que cet allègement ne porte pas préjudice à l’impératif de préserver l’ordre public, et la protection des personnes et des biens lors des marches populaires », précise-t-on. Les membres du Panel avaient abordé les problématiques qui caractérisent la situation politique en général. La Présidence a précisé à ce propos «faire prendre les mesures de nature à faciliter l’accès aux médias publics à toutes les opinions, à travers l’organisation des débats contradictoires et ouverts à toutes les expressions politiques, sans exclusive», lit-on. Le Panel qui est censé mener le dialogue national inclusif est constitué de l’ex-président de l’Assemblée populaire nationale, Karim Younès, de Mme Fatiha Benabbou, de MM. Smaïl Lalmas, Bouzid Lazhari, Abdelwahab Bendjelloul et Azzedine Benaïssa. Ce Panel est chargé de prendre langue avec le pouvoir en place pour baliser le terrain et créer les conditions en mesure de ramener l’ensemble de la classe politique et les représentants de la société civile à débattre autour d’une table pour trouver l’issue idoine à la crise qui taraude le pays. D’ailleurs le communiqué de la présidence de la République rapporte un éclairage sur le groupe qui constitue le Panel en rappelant que «Ces personnalités constituent les membres du Panel des personnalités nationales, appelé à mener le dialogue national inclusif auquel a appelé le chef de l’Etat, lors de son discours du 3 juillet 2019 dans le cadre d’une offre politique globale», a-t-on souligné. Il faut dire que les rencontres vont étayer les approches et les démarches de l’ensemble des participants dans ce dialogue national inclusif qui visera à asseoir l’option de l’élection présidentielle. De ce point de vue, la présidence de la République a rappelé l’objectif de ce dialogue inclusif en soulignant que « le Panel doit mener à bien le processus devant conduire à l’élection présidentielle, laquelle est une priorité. Il a rappelé dans ce cadre les raisons constitutionnelles, politiques et stratégiques qui imposent l’organisation de l’élection présidentielle dans des délais rapprochés et à assurer à l’élection présidentielle la régularité et la transparence exigées, non seulement pour que le scrutin ne soit entaché d’aucunecontestation, mais également pour redonner tout son sens à la volonté populaire dans le choix des personnes devant diriger le pays. C’est pourquoi, il a appelé à l’organisation d’un dialogue inclusif entre toutes les parties, pour construire une démarche concertée, fondée sur le consensus le plus large possible », précise-t-on.

Les membres du Panel ont, à leur tour exprimé leurs préoccupations, quant à une solution à la crise, mais cela ne peut se faire sans donner des gages et des garanties de la part des tenants du pouvoir réel, à savoir « envisager l’allègement du dispositif mis en place par les services de sécurité, pour garantir la liberté de circulation dès lors que cet allègement ne porte pas préjudice à l’impératif de préserver l’ordre public, et la protection des personnes et des biens lors des marches populaires, à faire prendre les mesures de nature à faciliter l’accès aux médias publics à toutes les opinions, à travers l’organisation de débats contradictoires et ouverts à toutes les expressions politiques, sans exclusive », note-t-on.