Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, rassure et affirme que «le manque de liquidité que connaît le pays était un «problème conjoncturel», tout en garantissant que la situation tendait à se stabiliser. Dans une déclaration à la presse, tenue en marge d'une conférence conjointe avec le ministre délégué chargé des Microentreprises, Nassim Diafat, le grand argentier, a précisé que la situation de «mini-stress de liquidités» que connaît actuellement notre pays, est un problème qui «se pose également dans la majorité des pays dans le monde».

Durant la période qui a précédé l'Aïd, des milliers de têtes ovines ont été mises sur le marché, ce qui a exigé d'importants fonds, a-t-il fait remarquer et rassurant il dira que «la situation se stabilise» en indiquant que «toutes les wilayas. ont été servies, y compris celles qui ont été sous stress, comme Sétif et Skikda», a-t-il soutenu.

Il ajoutera que «il est vrai que nous évoluons sans une «économie de cash», mais c'est conjoncturel. Il y a de la liquidité. C'est le sentiment de frustration qui a accentué la situation» a-t-il relevé.

Appelant les citoyens à utiliser les moyens de paiement scripturaux, le ministre a fait état de la préparation d'une stratégie multisectorielle (finances, poste et commerce) pour développer les moyens de paiement électronique et faire obligation aux grands espaces commerciaux à forte affluence, tels que les pharmacies et les grandes surfaces, de se doter du service gratuit des TPE (Terminal de paiement électronique).

Il est utile de rappeler que le citoyen algérien appartient à une société où le «cash» domine toutes les transactions économiques. Aussi, est-ce là toute une «éducation financière» à développer auprès du lambda algérien qui est loin, hélas, de tout paiement scriptural, du moins pour le moment.