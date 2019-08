«Je suis formel : l’information donnée par la Radio nationale est fausse. L’affaire est toujours en instruction», a déclaré, hier, Me Miloud Brahimi à TSA Arabi. L’avocat de Saïd Bouteflika et du général Toufik réagissait à une information donnée dans la matinée par la Chaîne 3 et selon laquelle le juge d’instruction du tribunal de Blida chargé d’instruire l’affaire impliquant Saïd Bouteflika, le général Toufik, Bachir Tartag et Louisa Hanoune, a «clos son enquête» et le procès devra débuter dans «les prochaines semaines». Aucun communiqué officiel du parquet de Blida n’est venu confirmer ou infirmer l’information. Ce qui reste cependant certain, c’est que l’instruction dans cette affaire est déjà à son troisième mois et que les «preuves» de l’inculpation des quatre mis en cause, «existent» et ont été transmies à la justice. C’est ce qu’a déclaré le chef d’état-major, Ahmed Gaïd Salah, en personne, dans un de ses discours avertissant ceux qu’il accusait de «complot contre l’autorité militaire et la volonté du peuple». Ce groupe des quatre a donc été averti publiquement avant qu’il ne soit arrêté. Le vice-ministre de la Défense avait même lancé un dernier avertissement au général Toufik, le sommant nommément de cesser ses activités. «J’ai déjà évoqué, lors de mon intervention du 30 mars 2019, les réunions suspectes qui se tiennent dans l’ombre pour conspirer autour des revendications du peuple et afin d’entraver les solutions de l’ANP et les propositions de sortie de crise. Toutefois, ces parties, à leur tête l’ex-chef du département du renseignement et de la sécurité, ont tenté, en vain, de nier leur présence dans ces réunions, et d’induire en erreur l’opinion publique, et ce, en dépit de l’existence de preuves irréfutables sur ces faits abjects (…) Je lance à cette personne un dernier avertissement, et dans le cas où il persiste dans ses agissements, des mesures légales fermes seront prises à son encontre», avait déclaré le premier responsable de l’institution militaire. Une ferme sommation qui sera suivie, le 5 mai dernier, de l’arrestation de Saïd Bouteflika et des deux généraux Toufik et Tartag. Les trois hommes ont été accusés d’«atteinte à l’autorité de l’Armée» et de «complot contre l’autorité de l’État» avant d’être placés en détention provisoire à la prison de Blida. Quatre jours après, le 9 mai, ce sera au tour de Louisa Hanoune d’être arrêtée et inculpée pour les mêmes chefs d’accusation. Rappelons que l’affaire dans laquelle sont impliquées les quatre personnalités a éclaté en début du mois de mai dernier. Saïd Bouteflika, Toufik, Bachir Tartag et Louisa Hanoune se seraient réunis dans une résidence des hauteurs d’Alger, aux fins de «déstabiliser le pays». A cette époque, les médias ont fait part de cette rencontre. Il a aussi été fait part d’une proposition du général Toufik à l’ex-président Liamine Zeroual pour présider une instance de transition en accord avec Saïd Bouteflika. L’ex-patron du DRS va infirmer, mais il sera vite démenti par Zeroual qui rendra un communiqué public pour faire part de sa rencontre avec le général Toufik et de la proposition qui lui a été faite. Un épisode qui ne sera d’ailleurs pas sans conséquences. Une autre rencontre entre Saïd Bouteflika, le général Toufik, le général Tartag et des agents étrangers avait aussi été médiatisée, à la même époque, par une chaîne de TV privée affirmant que ces personnalités complotaient contre l’Algérie. Cette information avait également été démentie par le général Toufik, mais la réplique du général Gaïd Salah ne s’était pas fait attendre puisqu’il avait juste après affirmé détenir les preuves d’un complot contre le pays. Une lourde accusation pour laquelle les quatre détenus à la prison de Blida risquent de 5 ans à la peine de mort.