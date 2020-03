Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté, hier, ses condoléances aux familles du procureur de la République-adjoint près le tribunal de Cherchell (Tipasa), Faouzi Mahdi, de sa femme et de leur fils, décédés par asphyxie au monoxyde de carbone.

«J’ai appris avec une grande affliction la nouvelle du décès, dans la nuit de mardi à mercredi, du procureur de la République-adjoint près le tribunal de Cherchell, de sa femme et de leur fils, par asphyxie au monoxyde de carbone, un phénomène qui décime nos citoyens, faute de vigilance envers ce tueur silencieux», a écrit le président de la République sur sa page officielle Facebook. «En cette circonstance douloureuse, je présente mes sincères condoléances aux familles des défunts et à la corporation de la magistrature. à Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons», a ajouté le président Tebboune.