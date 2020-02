Surprenant est le réquisitoire prononcé, hier, par le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed. Une première depuis l’éclatement de la révolution du 22 février dernier, où un représentant du ministère public, prend la défense des accusés. Il a requis l’acquittement au profit de 16 manifestants arrêtés à Alger, le 17 décembre dernier, lors du 48ème vendredi du Hirak, tout en plaidant l’indépendance de la justice. Ainsi, le procureur s’est placé sur la même longueur d’onde que le collectif de la défense, qui a plaidé la relaxe pour ses mandants. « Les Algériens marchent d’un pied ferme vers l’Algérie nouvelle où la justice sera libre et indépendante. Les Algériens scandent des slogans réclamant une justice libre et indépendante. Pour cela, j’assume mes responsabilités en tant que représentant du parquet. Concrétisant du principe de l’indépendance de la justice, et pour qu’on ne dise pas qu’on fonctionne avec les injonctions d’en haut, le parquet demande la relaxe», a-t-il déclaré. «Lors du procès des deux militants de RAJ aux côtés d’une vingtaine de prévenus activistes du Hirak, le procureur à requis l’acquittement», a écrit le vice-président de la Ligue algérienne des droits de l’homme (Laddh), Saïd Salhi. Pour ce dernier «le tribunal de Sidi M’hamed tente apparemment de se libérer et de se débarrasser de sa mauvaise réputation, qui a fait de lui jusque-là, un tribunal d’exception». «Il a plaidé pour la relaxe des détenus et l’indépendance de la justice. Et il a dit : «Je ne peux pas être contre ce que dit le peuple», a indiqué à TSA Me Aouicha Bakhti. Il a déclaré également : «J’allais juste appliquer la loi, mais en entendant ces jeunes qui sont en train de donner une leçon et défendent l’indépendance de la justice et l’intérêt de la nation, moi, en tant que procureur, représentant de la société, je défends ces jeunes et je demande leur relaxe.» Il a fait une très belle plaidoirie pour l’indépendance de la justice et la libération des détenus. Dans une seconde affaire où un jeune est accusé d’atteinte à l’unité nationale, le procureur a prononcé la même plaidoirie et demandant la relaxe, Me Aouicha Bakhti dira: «J’ai senti beaucoup d’émotion et je suis contente d’avoir vécu un moment pareil. Mais tout ça grâce à la révolution populaire», a-t-elle conclu. «On s’attendait à ce que le procureur demande l’application de la loi, mais il a plaidé la relaxe. Nous étions tous émus en entendant les propos du procureur», a rapporté Me Djerdjer, cité par le même site.