Pour la première fois en Algérie, une formation doctorale de haut niveau est proposée aux cadres supérieurs assumant des fonctions de responsabilité et de gestion à différentes échelles. Il s’agit de l’Exécutive doctorate in business administration (E-DBA) qui sera dispensée par l’Ecole supérieure des sciences économiques et managériales (Essem) d’Alger, en partenariat avec l’Académie des sciences de

management de Paris (Asmp).

C’est une formation qui a été créée aux Etats-Unis il y a à peine 15 ans et dupliquée dans plusieurs pays européens, pour arriver tout récemment dans notre pays.

Le directeur général de l’Essem, El Hachemi Benali, a présenté, hier, l’essentiel de ce programme. Selon lui, le public concerné regroupe les cadres d’institutions (ministères et administrations publiques), cadres dirigeants, chefs d’entreprise, managers et autres professions libérales (avocats, notaires...). Les conditions d’accès sont au moins une licence classique (Bac+4) master, ingénieurs et plus, ainsi qu’une expérience professionnelle de 10 ans, avec possibilité de réduction de celle-ci.

Cette formation doctorale est d’une durée de trois années. Les deux premières comprendront, en alternance, des séminaires et des ateliers encadrés, alors que la dernière sera consacrée au travail de recherche pour la réalisation d’une thèse de fin d’études. Le cycle sera ensuite sanctionné par le diplôme de doctorat en sciences de management, délivré par l’Asmp de Paris.