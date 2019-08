Il devait être réceptionné le mois de mars dernier, un projet que tous les Constantinois attendent. Il s’agit du parc d’attraction de Djebel El Ouehch de Constantine, mais rien pour le moment et le constat renseigne qu’un avenir incertain est réservé à ce projet qui coûte des milliards. C’est pourquoi le promoteur chargé de sa réalisation vient d’être mis en garde. Les travaux sont à l’arrêt depuis des mois. Rien ne donne l’impression qu’un tel projet est prêt à redémarrer. Essentiellement dédié aux enfants, ce projet connu sous le nom de «Blikaz Park», est né d’un triumvirat, de réalisation sino-russo-italien.

Il devait occuper une superficie de 10 hectares.

«Cette structure haut standing, inédite en Algérie de par son architecture et la nature de certaines de ses attractions, ouvrira ses portes en mars 2019», c’est ce qu’avait révélé son propriétaire, Saâdeddine Blikaz, P-DG du groupe Etrhb Blikaz, entreprise de travaux publics et hydrauliques. Mais à ce jour on constate uniquement une clôture sans plus et on peut estimer les travaux à seulement 10%. Initialement, le projet devait être chapeauté par un Russe désigné comme chef de projet lequel devait être réalisé par une entreprise chinoise.

On a procédé au départ à la destruction des anciens aménagements, se soldant par le rejet de 7000 à 8000 m3 de détritus. Il est prévu aussi a-t-on indiqué «une dizaine de restaurants édifiés selon une architecture à 100 % russe les premiers du genre à l’échelle nationale ainsi que 15 guérites destinées aux agents de sécurité et environ 30 kiosques multiservices».

Le financement a été évalué à plus de 5 milliards de DA.

Le projet, pour lequel les Constantinois s’impatientent «est inspiré de Disney Land. Il comptera 22 attractions de grande qualité, montées et entretenues par des Italiens dont l’incontournable grande roue qui deviendra de par sa hauteur de 50 mètres, la plus grande en Algérie », informe-t-on En plus, le «grand 8», le «bateau pirate» et la «Swing tower», outre les autos tamponneuses pour adultes (20 voitures) et pour enfants ainsi qu’un carrousel à double étage (manège tournant avec des chevaux de bois) notamment. Mais cela reste un rêve et on se demande si réellement ce projet verra le jour ? Pourquoi ce retard ? Hélas on ne trouvera pas une seule personne au niveau du chantier pour y répondre.

D’ailleurs, chaque journaliste ayant pris le soin de faire le déplacement n’aura pas l’occasion de trouver un responsable pour répondre aux questions !

Aucun ouvrier à ce propos ; la réalisation de ce projet prévoyait au moins 500 postes de travail. Le projet qui date de 2017 et dont l’exploitation après sa finalisation en tant que Blikaz Park a été confiée au propriétaire pour 33 ans renouvelable reste bloqué pour des raisons encore ignorées.