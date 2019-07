«La traite des personnes, est un fléau mondial, son amplification revient aux conflits et aux guerres, et aux circonstances, sociales, politiques et économiques en Algérie, le phénomène a été maîtrisé, en 2018 nous avons déploré trois cas. La lutte continue sur tous les plans. A cet effet, nous avons mis en place un plan d’action qui se base essentiellement sur des efforts sur le plan juridique et sur la prise en charge des victimes» a déclaré Mourad Adjabi, président du Comité national de lutte contre la traite des personnes, lors de la célébration de la Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des personnes, organisé hier à Alger. Adjabi revient sur une feuille de route mise en place pour la lutte contre ce phénomène, qui s’étend sur les trois prochaines années, «nous sommes en préparation d’un projet de loi spécifique, car il y a des dispositions dans notre législation, qui traitent de ce crime odieux, mais les textes de lois sont éparpillés, ce projet sera particulièrement dédié à la traite des personnes». Interrogé sur les rapports accablants du département d’Etat américain, durant les années précédentes, Adjabi explique que «le phénomène était vraiment méconnu en Algérie, on avait du mal à faire connaître et expliquer qu’est-ce que la traite des personnes, sans faire l’amalgame avec la migration illégale. C’est un travail de longue haleine que nous avons mené localement, et avec nos partenaires étrangers. Particulièrement avec les Etats-Unis, où nous avons établi un canal de communication très efficace, qui a porté ses fruits, puisque l’Algérie a bénéficié d’une bien meilleure appréciation des efforts qu’elle a déployés ces dernières années».

Pour sa part, l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, John Desrocher a tenu à réitérer l’engagement de son pays dans la lutte contre la traite des personnes, et fait savoir, que «les états-Unis estiment que la lutte contre ce phénomène est une priorité nationale. La lutte contre ce fléau nécessite la coordination de tous les gouvernements. Sachez que les U.S. sont prêts à soutenir les actions entreprises par le Comité algérien de lutte contre la traite des personnes, qui a pris des mesures qu’il faut cette année, et a mis à jour sont plan d’action». De son côté, la présidente du Croissant-Rouge algérien, Mme Benhabylès, dénonce un traitement superficiel du fléau, «c’est pour nous une journée très importante, puisqu’il y va de la dignité humaine. Je déplore qu’on ne s’attaque pas à l’origine du mal, on est en train de traiter le problème superficiellement. Si on veut éradiquer ce mal, il faut une volonté politique de la communauté internationale, pour qu’elle révise sa politique internationale. Tant qu’on résout les conflits internes par les guerres et les ingérences. Qui est-ce qui a déstabilisé la région et encouragé ce phénomène, l’origine, c’est la déstabilisation à travers l’intervention de l’ Otan. il faut encourager le développement et la paix. A l’échelle nationale, on est dans un pays où le problème ne se pose pas, mais il faut renforcer la politique de justice sociale et d’égalité des chances.