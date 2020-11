Les acteurs impliqués dans la lutte contre les violences faites aux enfants sont unanimes pour dire que le projet de loi sur la lutte contre les kidnappings est une belle avancée. S'exprimant devant la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale (APN), lors d'une séance consacrée à l'enrichissement et au débat de ce texte de loi recommandée par le président de la République, la présidente de l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (Onppe), Meriem Chorfi, a affirmé que «la teneur du projet de loi portant prévention et lutte contre les kidnappings constituait «un pas positif» pour protéger les enfants de l'un des crimes les plus horribles qu'ils pourraient subir». Cette responsable, chargée de suivre les dossiers liés à l'enfance et de veiller à la protection et à la promotion des droits de l'enfant, en matière sociale et judiciaire, s'est félicitée dudit projet qui prévoit «l'implication de toutes les parties concernées par la prévention contre le kidnapping, à l'image de l'Onppe et la société civile et non pas seulement les autorités supérieures», a-t-elle souligné.L'intervenante, qui a longtemps occupé le poste de juge des mineurs, a insisté sur le fait que «le projet de loi en question évoque l' «alerte précoce» via le numéro vert, 11-11 de l'Onppe». Une mesure qui va sans doute apporter un plus, en terme de pilotage de l'opération de lutte contre le phénomène des enlèvements d'enfants, puisque les lois en vigueur arrêtent un ensemble de prérogatives pour faciliter la mission de l'Onppe, afin de lui permettre de travailler en étroite collaboration avec tous les départements ministériels qui sont en relation avec le dossier de l'enfance, en Algérie. Selon la déléguée nationale, l'ensemble des appels enregistrés par les ser-vices de l'Onppe sont traités au cas par cas. Une procédure qui reste engagée, en étroite collaboration avec les personnels en charge de ce genre d'affaires, au sein notamment, du ministère de la Justice. Autre bonne nouvelle: l'Onppe «oeuvre pour que cette ligne soit opérationnelle la nuit également», a révélé la même responsable. Des associations ont également estimé que le projet de loi relatif à la prévention contre le kidnapping était «exhaustif et positif» pour lutter contre ce phénomène. Elles aussi ont été unanimes pour mettre en avant «l'impératif d'assurer un environnement sûr pour les enfants et de renforcer l'aspect préventif en la matière». C'est le cas de la présidente de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves, Djamila Khiar qui s'exprimait durant la même occasion en proposant de cibler les efforts de lutte au niveau des espaces où se concentre cette catégorie, fragile, de la société. Elle propose, dans ce sens, «l'intensification» des actions de sensibilisation sur le phénomène des enlèvements au niveau des établissements de l'éducation et des lieux de loisirs. Le président de l'Association nationale des parents d'élèves, Ahmed Khaled a, pour sa part, applaudi le fait que le projet de loi en question prévoit «des dispositions dissuasives en abordant diverses mesures préventives et mécanismes de veille et d'alerte précoce». En prenant la parole, le président de la commission juridique, administrative et des libertés, Abdelhamid Si Afif, a insisté sur le rôle «pivot» de la société civile, notamment dans le domaine de la prévention, à laquelle le texte juridique a accordé «un intérêt particulier». Il a en conclusion, affirmé que ces consultations visent à impliquer les différents acteurs dans l'enrichissement du projet de loi et à connaître ses différentes dispositions, en présentant les propositions nécessaires à «une lutte efficace» contre ce phénomène.