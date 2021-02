Le plan d’action sur le projet de relance et de réhabilitation du « Barrage vert », pour lutter contre la désertification et le changement climatique est en cours de finalisation, a indiqué, jeudi, à Alger, Saliha Fartas, directrice générale des forêts (DGF), précisant que l’objectif tracé est d’étendre la superficie de la couverture végétale à 4,7 millions d’hectares.

Saliha Fartas a précisé que le plan d’action portant sur la relance de ce projet est actuellement en voie d’être finalisé. Ce plan d’action multi-sectoriel vise à étendre la superficie végétale de

3,7 millions d’hectares actuellement à 4,7 millions à l’horizon 2035. Ce projet intégré avait été confié à un organe national de coordination, regroupant plusieurs secteurs ministériels et qui a été chargé d’élaborer l’ensemble des études et démarches requises pour la relance du Barrage vert, et ce suite aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a-t-elle souligné. Actuellement, notre feuille de route est en phase de formulation et de révision. La mise en œuvre de ce projet intégré comprend une nouvelle vision de développement et d’amélioration des conditions de vie des populations qui vivent au niveau des zones situées dans cette bande verte », a fait savoir également la responsable de la DGF. Affirmant que le projet de relance a pris en considération le volet du génie rural, la directrice à la DGF a expliqué que les pouvoirs publics ont décidé cette fois-ci d’intégrer la prise en charge de plusieurs aspects dans l’extension du patrimoine forestier, notamment la création d’espaces récréatifs, d’espaces verts pour le développement de l’écotourisme, ainsi que la création d’entreprises par des jeunes issus des milieux ruraux concernés par cette œuvre. « Tous les projets seront tributaires d’études d’impact pour éviter la destruction de la forêt tout comme est prévu l’exploitation des énergies renouvelables », a-t-elle relevé. Selon les données de la DGF réalisées à l’aide du GPS (Global Positioning System), la superficie totale du Barrage vert est de3,7 millions d’hectares couvrant 13 wilayas, 165 communes dont plus 200 zones d’ombre ont été recensées.

S’agissant du financement du projet, il a été fait appel au soutien du « Fonds vert pour le climat », un organisme financier de l’Organisation des Nations unies, rattaché à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, a ajouté Saliha Fartas. La contribution financière onusienne de 43 millions de dollars sollicitée auprès ce Fonds, toujours en cours d’examen et d’évaluation, a-t-elle rappelé.