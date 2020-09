Dans moins de 2 mois, les électeurs se rendront aux urnes pour se prononcer sur le nouveau texte de la Loi fondamentale. Comment va évoluer le Covid-19 d'ici cette échéance? Le Comité scientifique de suivi de l'évolution de l'épidémie du coronavirus ne se pose pas la question. Il prend les devants pour que ce rendez-vous puisse se dérouler dans des conditions qui ne favoriseront pas son expansion.

Le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus a adopté un protocole sanitaire consacré au référendum sur le projet d'amendement de la Constitution prévu le 1er novembre prochain, rapporte une dépêche de l'APS. «Un protocole sanitaire pour le référendum a été globalement adopté et il ne reste que quelques légères corrections à apporter, ultérieurement, par le comité», a indiqué le Comité scientifique dans un communiqué rendu public le 3 septembre. L'Autorité nationale indépendante des élections a, de son côté, formulé des propositions relatives aux mesures sanitaires pour les électeurs, les bureaux de vote et l'opération de dépouillement. Elles ont été validées par le Comité scientifique. L'Anie a pris toutes les «mesures préventives contre la propagation du coronavirus. Elle a proposé un protocole détaillé, pour permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir, dans de bonnes conditions sanitaires», révèle la même source, qui ne livre cependant pas de détails concernant ce protocole. L'instance, présidée par Mohamed Charfi avait demandé, vers la fin du mois d'août, la création d'une commission gouvernementale chargée d'assister l'Autorité nationale indépendante des élections pour l'organisation du référendum sur la révision constitutionnelle. Rien ne dit si cette dernière sera associée à l'adoption de ce protocole sanitaire. Rappelons que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait appelé, lors de la rencontre gouvernement-walis, à se préparer pour le référendum de révision de la Constitution, «afin de garantir les meilleures conditions et les moyens matériels et psychologiques à même de permettre au citoyen d'avoir son mot à dire sur l'avenir de son pays». Le projet de révision de la Constitution entre dans sa dernière ligne droite après un long parcours.

Le chef de l'Etat a, en effet, associé personnalités, responsables de partis politiques et figures emblématiques de la révolution algérienne, à l'instar du colonel Youcef El Khatib, à son projet d'édification d'une nouvelle République. Un Comité d'experts chargé de formuler des propositions, qui a été créé le 8 janvier dernier dans le cadre de la concrétisation de cet engagement, a remis la mouture de l'avant-projet sur les amendements, le 24 mars dernier. 2 500 propositions ont été formulées par, entre autres, des personnalités nationales, des partis politiques, des syndicats, des associations civiles, des enseignants universitaires... Avec l'adoption d'un protocole sanitaire, c'est une des dernières pierres de l'édifice qui vient d'être apportée pour que le référendum se tienne dans les meilleures conditions.