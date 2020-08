Le contexte de crise sanitaire dans lequel intervient la rentrée universitaire impose un certain nombre de mesures de prévention contre la pathologie virale, qui a complètement bouleversé la norme, bousculé les attitudes, les habitudes, pour imposer aux sociétés l'exception comme règle et comme mode d'emploi.

L'université de Béjaïa n'a pas été à l'abri de ces impacts, ce qui explique le protocole spécifique, qui a été élaboré conformément aux directives et orientations contenues dans le mode opératoire relatif à la gestion de la clôture de l'année universitaire 2019-2020 et de la rentrée 2020-2021, fixé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les dispositions de ce protocole s'inscrivent dans l'impératif de préserver la santé des étudiants et de tout le personnel universitaire. Elles résultent d'une large consultation avec la communauté universitaire suite à la tenue des trois réunions du conseil de direction de l'université élargies aux délégués et aux associations des étudiants suivies d'une autre avec le secrétaire général, les vice- doyens chargés de la pédagogie, les secrétaires généraux des facultés, les différents responsables des structures de l'université et les responsables des oeuvres universitaires (DOU) et enfin celle du conseil scientifique de l'université. Il s'agit d'abord d'un calendrier de reprise qui débutera le 16 août par le personnel administratif et technique et agents de service, notamment les agents d'entretien. Dimanche 23 août aura lieu la signature à distance du procès-verbal de reprise en format numérique avec l'engagement des enseignants de poursuivre les activités pédagogiques (enseignements et évaluations) entreprises à distance (EAD) depuis le mois de mars 2020. L'accueil des doctorants et des étudiants de master 2 (7 973 étudiants et doctorants concernés dont 4 346 à Targa Ouzemour et 3 627 à Aboudaou) se poursuivra jusqu'au jeudi 27 août 2020, ponctué par l'organisation des comités pédagogiques en présence des délégués des étudiants. À partir du dimanche 30 août débuteront les soutenances des mémoires des étudiants de M2. Les dates limites seront fixées par les facultés de manière à pouvoir établir les attestations de classement avant la clôture des inscriptions au concours de doctorat.

Concernant les mesures sanitaires, dont notamment l'utilisation des amphis, salles de cours et laboratoires de TP, par les départements des facultés, elles s'appliqueront selon la norme «cadre» de 16 étudiants par 50 m2. La désinfection périodique des locaux pédagogiques et administratifs, l'aération et l‘hygiène des locaux et des sanitaires, la gestion des sens de flux des étudiants et du personnel, afin d'éviter les croisements et les regroupements pendant les entrées et les sorties au sein des campus et des résidences universitaires, l'obligation du port du masque et du respect de la distanciation sociale par toute la communauté universitaire, l'installation des points de lavage des mains (citernes d'eau javellisée et savon) au niveau des espaces communs, des espaces dépendant des facultés et des structures relevant des directions des oeuvres universitaires, sont autant de décisions contenues dans le protocole qui insiste également sur l'information, communication et formation du personnel médical, la redynamisation ou création de cellules de communication et d'information au sein de l'université et des directions des oeuvres universitaires, la sensibilisation et responsabilisation de la communauté universitaire quant au respect des mesures préventives par l'intensification de l'affichage et de l'information via les différents supports de communication (site Web de l'université, réseaux sociaux, Web TV, bulletin d'information), l'implication du personnel des unités médicales et de prévention et du personnel des cellules d'écoute et d'aide psychologiques dans la prise en charge de la communauté universitaire et l'aménagement des espaces Internet au profit des étudiants au niveau des campus et des résidences universitaires. Quant aux oeuvres universitaires, il est recommandé en matière d'hébergement d'exploiter toutes les structures d'hébergement par l'affectation, dans la mesure du possible, de chambres individuelles ou, le cas échéant, respecter au moins la norme de 6 m2 par étudiant. Dans les restaurants, les étudiants bénéficieront de repas à emporter dans des boites en utilisant des ustensiles et couverts personnels ou à usage unique. Au niveau du transport il est question d'aménager les plans de transport de façon à permettre aux étudiants de rentrer chez eux chaque fin de journée afin de leur éviter le maximum possible l'hébergement au niveau des résidences. Il est prévu la multiplication du nombre de rotations des bus tout en respectant la norme de 25 personnes par grand bus et les règles de prévention sanitaire. Il est a rappeler que l'enseignement à distance est maintenu, notamment pour les unités découvertes et transversales. Les enseignements en présentiel concerneront les unités fondamentales et éventuellement les unités méthodologiques après avis des comités pédagogiques. Ils seront réorganisés par la réduction du volume horaire L'organisation des travaux pratiques à distance par la simulation est à encourager (quand cela est possible).