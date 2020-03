Un quatrième cas de coronavirus confirmé a été enregistré dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il s'agit d'une femme âgée de 25 ans, épouse d'un patient qui a été contaminé, il y a quelques jours dans la même wilaya. Cette quatrième patiente a été prise en charge au niveau du CHU Nédir-Mohamed depuis lundi dernier. L'époux de cette dernière, avait été admis, le 11 mars dernier dans le même établissement hospitalier. Par ailleurs, les résultats ont été négatifs, concernant les quatre cas suspectés d'avoir été contaminés par le coronavirus, pris en charge à l'hôpital de Tigzirt, 40 kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Il s'agit de quatre patients résidant dans les communes de Ouaguenoun, Ait Aissa Mimoun et Iflissen, hospitalisés et mis en isolement depuis quatre jours au niveau de l'Etablissement public hospitalier de Tigzirt. Les concernés sont déclarés négatifs après le retour des résultats des analyses médicales spécialisées effectuées à l'Institut Pasteur d'Alger. Cette information a été confirmée hier officiellement par Ali Berbour, directeur de l'EPS de Tigzirt. Les responsables du secteur de la santé sont en attente des résultats des sept autres personnes qui sont actuellement en hospitalisation et en isolement pour avoir été suspectées d'être probablement porteuses du coronavirus. Pour leur part, les services concernés de la direction du commerce de la wilaya de Tizi Ouzou ont entamé la mise en application des décisions prises par la tutelle consistant à procéder à la fermeture jusqu'à nouvel ordre, des bains (hammams), des salles de fêtes, des salles de jeux et des foires commerciales. En outre, dans le même sillage, les restaurants et les cafés devaient commencer à servir les consommations dans des ustensiles en plastique, également depuis hier, par mesure préventive. Toujours dans le sillage des mesures prises pour endiguer le coronavirus, les responsables du Centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou ont pris la décision d'interdire formellement toute visite médicale aux patients hospitalisés.