Peut-on apprécier l'action d'un gouvernement dans la conjoncture sanitaire que traverse le pays, au même titre que le reste de la planète? La question est de mise, sachant tous les imprévus que l'Exécutif a dû gérer au jour le jour. Le caractère spécial de l'année 2020 impose un minimum d'indulgence dans l'évaluation de l'action gouvernementale. Et si l'on fixait la lutte contre la pandémie de coronavirus comme référence, on peut aisément affirmer que l'équipe de Abdelaziz Djerad a bien tiré son épingle du jeu. À l' étape de la gestion de la crise sanitaire, l'Etat a su se mettre à la hauteur des défis et les résultats des actions entreprises se mesurent aujourd'hui au taux de contamination, au nombre d'hospitalisations et celui des morts quotidiens. L'on peut également les apprécier aux contraintes imposées aux citoyens, en termes de réduction de l'activité économique et commerciale et aux déplacements des citoyens. Sur tous ces tableaux, les voyants sont au vert. Et c'est une évidence que tout le monde constate en Algérie. En comparant la situation épidémique avec celle des voisins immédiats et de l'Occident, on ne peut qu'admettre l'efficacité de la lutte contre la pandémie dans sa version algérienne.

Il reste que la pandémie ne fait pas la vie d'une nation. Celle-ci oblige la société, les gouvernants et l'administration à une constante remise en cause pour avancer. Et lorsqu'on admet que ce qui n'avance pas recule, il y a lieu de constater que sur nombre de dossiers, le gouvernement a fait du surplace. Il serait injuste de mettre tous les ratés de 2020 sur le dos de la pandémie, d'autant que celle-ci a tellement été bien gérée, que l'on se demande pourquoi l'Exécutif n'a pas profité des espaces ouverts par le contrôle parfait de la crise sanitaire pour engager rapidement des chantiers prévus dans la déclaration de politique générale prononcée par le Premier ministre en janvier de l'année dernière. Sur nombre de dossiers, l'on aura constaté une lourdeur bureaucratique, un manque de maturation et souvent une maîtrise très approximative du terrain. L'on a même vu des ministres qui ne se sentaient pas comptables devant la société, du travail qu'ils sont censés fournir. D'autres ont tout simplement fait remuer ciel et terre, mais sans aucun résultat visible sur le terrain. Il y en a eu tout de même qui ont pris leur boulot au sérieux et dont on peut voir, aujourd'hui, les premiers fruits de leur labeur.

Mais quoi qu'on dise du gouvernement Djerad, il est entendu que l'équipe gouvernementale a travaillé dans un environnement, pour le moins, hostile et les 13 mois d'action sur le terrain auront éreinté n'importe quel Exécutif. Au sortir de la première année de mandature de Abdelmadjid Tebboune, il serait opportun de faire une petite halte, voir ce qui a marché et ce qui a coincé, pour affronter les défis de 2021.

Outre la campagne de vaccination, l'Algérie est appelée à faire face aux mêmes défis de 2020. Le fera-t-elle avec la même composante ou Tebboune choisira-t-il un «regard neuf» et un «souffle nouveau», histoire de permettre à l'Etat de rebondir? Les élections législatives et locales, qui devraient se tenir dans le courant de l'année, apporteront justement ce supplément de «société civile» qui a manqué à la nouvelle Algérie dans sa première année d'existence. En tout état de cause, il est clair que 2021 ne ressemblera pas à 2020. Aux Algériens d'en faire une année meilleure.