Grande appréhension. Avec l'approche de la rentrée sociale qui n'est plus qu'à quelques jours, les Algériens semblent être dans le flou total. Malgré toutes les annonces faites, ces derniers sont loin d'être rassurés. En premier, sur le plan santé. Après le déconfinement graduel opéré, le pays n'a certes pas enregistré de hausse dans les contaminations et semble même avoir réussi sa gestion de la crise liée au nouveau virus avec moins de 50000 contaminations depuis le début de la pandémie en février dernier. Cependant, il y a la crainte d'une deuxième vague avec l'approche de l'automne. Un risque qu'il faudra gérer jusqu'à l'arrivée du vaccin, promis en début d'année. Il y a aussi la reprise sociale proprement dite avec la reprise des écoles, des universités et la relance intense de toutes les activités. En fait, le gouvernement fait face à la problématique de l'organisation d'une reprise des cours pour une douzaine de millions d'élèves et d'étudiants dans le respect des gestes barrières, mais il semble bien qu'il est sur le point de réussir ce challenge. Mais pour le père de famille, le souci est tout autre. Ce dernier pense déjà aux dépenses de la rentrée scolaire. Le fonctionnaire dont le pouvoir d'achat a certes énormément baissé en raison de l'inflation, reste cependant soulagé par la perception de son salaire à la fin de chaque mois. Sa préoccupation sera liée au problème de liquidité qui reste l'inconvénient majeur qu'il va rencontrer. Ce n'est pas le cas de milliers d'autres travailleurs du secteur privé qu'ils soient simples employés ou gérants, eux ont déjà passé une des périodes les plus difficiles financièrement en raison du gel des activités pendant plus de 5 mois. C'est, notamment le cas des transporteurs, salons de coiffure, gérants de café ou encore des petites entreprises dont de nombreuses ont dû libérer leurs salariés et fermer boutique jusqu'à nouvel ordre. Ce flou est encore plus épais au niveau de la sphère économique en général. Car, l'Algérie devra, dans deux jours, acter son entrée dans la zone de libre-échange de l'Union européenne, mais un grand silence entoure cette question, même si le président a instruit son ministre du Commerce pour faire une évaluation détaillée dudit Accord d'association. Cet accord, faut-il le rappeler, qui ouvrira grandes les portes aux produits européens, ne fera pas seulement perdre des milliards de dollars au Trésor public, mais risque certainement de signer l'arrêt de mort de nombreuses petites et moyennes entreprises locales. Les opérateurs économiques le savent et doivent appréhender sa mise en application surtout qu'actuellement ils sont tenus de répondre favorablement à l'exigence du gouvernement d'adhérer au nouveau plan de relance économique. Une nouvelle vision qui nécessitera combativité, compétence et créativité. Un défi majeur durant cette conjoncture particulière marquée par la double crise financière et sanitaire. En effet, les caisses de l'Algérie se retrouvent dégarnies depuis la chute drastique des prix du pétrole, principale source d'entrée d'argent. Une situation à laquelle est venue se greffer la paralysie de l'activité économique depuis l'apparition du coronavirus Conséquences: des dizaines de milliers de personnes ont perdu leurs emplois depuis février dernier, des centaines de milliers se sont retrouvées sans ressources et autant ont subi un retard dans le versement de leurs salaires. Un coup dur pour l'économie algérienne qui ne manquera pas d'accentuer le flou sur la rentrée sociale. À tout cela vient s'ajouter la politique. L'Algérien est invité à se prononcer le 1er novembre prochain sur la Loi fondamentale qui devra jeter les jalons de l'Algérie nouvelle. Le chantier de la réforme constitutionnelle est énorme. Il a été certes, déblayé par des experts et la première mouture a été enrichie par la classe politique, les associations et des personnalités, mais elle n'a pas eu droit au large débat annoncé. D'ailleurs, la deuxième copie des experts n'a toujours pas été rendue publique. Le simple citoyen devra-t-il se prononcer en faisant confiance aux acteurs politiques et les représentants de la société civile? Difficile de le croire car le peuple qui est sorti un 22 février 2019 exigeant le changement radical, n'a toujours pas oublié les promesses trompeuses et hypocrites qui lui ont été servies pendant 20 ans. Le peuple ne donnera plus sa confiance qu'à celui qui saura la gagner et n'accordera son quitus pour une loi qui constitue un tournant décisif pour le pays, qu'une fois assuré qu'elle va pleinement traduire sa volonté d'aller vers une rupture totale. Le flou sera alors dissipé. Mais pour l'heure, que ce soit pour la crise sanitaire, la rentrée sociale, la relance économique ou encore la Constitution, l'incertitude règne.