Le baril a certes, marqué une pause en fin de semaine, mais il a malgré tout affiché une troisième semaine consécutive de hausse qui l’a propulsé au-dessus des 66 dollars. Son plus haut niveau depuis plus de trois mois. Une bonne nouvelle pour l’Algérie. Il est indéniable que cela aura pour conséquence de réduire, de manière significative, la pression sur les finances du pays. Tout comme elle donnera au nouveau président de la République, élu le 12 décembre dernier, l’opportunité d’appréhender plus sereinement la crise politique que traverse le pays depuis la démission de son prédécesseur, poussé vers la porte de sortie par un mouvement de protestation populaire pacifique d’une ampleur inégalée depuis l’indépendance, perçu comme unique à travers le monde. Il est donc souhaitable que les cours de l’or noir gardent cette dynamique.

Le rebond qu’a connu le baril après que l’Opep et ses partenaires eurent décidé de retirer 500.000 barils par jour ce qui porte la réduction totale de la baisse de leur production à 1,7 million de barils par jour et surtout l’accalmie qui se dessine sur le front de la guerre commerciale sino-américaine après que Washington et Pékin ont annoncé avoir conclu un accord préliminaire augure d’un répit inattendu pour l’économie nationale. Une conjoncture qui va certainement jouer en faveur de plus de stabilité du marché pétrolier. C’est tout bénéfice pour l’Algérie dont les exportations d’hydrocarbures constituent la colonne vertébrale de son économie. Sa loi de finances qui a été conçue sur la base d’un baril à 50 dollars ne s’en trouvera que moins chahutée. Le fardeau devrait incontestablement s’alléger pour le pays qui traverse une crise financière aux relents destructeurs. Depuis le début de la dégringolade des prix du pétrole vers la mi-juin 2014, son Fonds de régulation des recettes de 70 milliards de dollars est parti en fumée, ses réserves de changes qui se situaient au-dessus des 193 milliards de dollars ont fondu de plus de 120 milliards de dollars.

L’Algérie a dû recourir à la planche à billets pour assurer ses équilibres budgétaires et éviter une disette financière. Une situation avec laquelle doit composer le nouveau président de la République pour atteindre les objectifs fixés par la loi de finances 2020. L’échéance de l’épuisement des réserves de changes programmée pour 2022 a donc toutes les chances d’être repoussée, le recours à la planche à billets que le gouvernement envisage d’abandonner ou de moins solliciter sera, aussi, du coup rendu possible. « Cet instrument financier demeure valable jusqu’en 2022 et reste un outil important, mais non exclusif de financement du déficit du Trésor, jusqu’au terme de sa validité » avait affirmé le ministre des Finances, Mohamed Loukal. Une position qui éloignera assurément le spectre d’une explosion du taux d’inflation qui, soulignons-le, a pu être contenu légèrement au-dessus des 2%. Une performance fabuleuse vu l’état de la trésorerie du pays et le recours gargantuesque à la planche à billets. Une situation qui ne pourra qu’être profitable pour le nouveau locataire d’El Mouradia pour asseoir sa politique de justice sociale et garantir le pouvoir d’achat des revenus les plus modestes. Un engagement qu’a d’ailleurs fait sien le chef de l’Etat sortant qui avait appelé le gouvernement à la rigueur et à la rationalité lors de l’élaboration de la loi de finances 2020, sans que cela ne se fasse au détriment des couches les plus défavorisées pour pérenniser la politique sociale de l’Etat.

« La rigueur et la rationalité, au titre de la loi de finances 2020, quand bien même seraient-elles une nécessité impérieuse dictée par la conjoncture difficile au double plan interne et externe, ne doivent pas se faire au détriment de la politique sociale de l’Etat, qui sera maintenue en ciblant les catégories démunies », avait recommandé Abdelkader Bensalah. Une caractéristique de l’ « Etat social » que pérennisera, coûte que coûte, Abdelmadjid Tebboune.