Les services de la sûreté de la wilaya de Bouira viennent de réaliser un grand coup de filet dans les rangs du grand banditisme. Après plusieurs jours de prise en filature et une enquête approfondie, les éléments de la sûreté de wilaya ont mis la main sur un réseau de faux monnayeurs. L'opération a permis la mise hors d'état de nuire de deux personnes âgées respectivement de 17 et 23 ans, en leur possession 78 000 DA en fausses coupures, de 2 000 DA. La perquisition ordonnée par le parquet chez le principal accusé a permis aussi de récupérer 40 billets de 2 000 DA de cette fausse monnaie. 14 autres billets de 2 000 DA ont été récupérés auprès de commerçants victimes de ce réseau dont un membre, d'origine africaine et en séjour illégal, est toujours en fuite. Les policiers ont aussi saisi 4 000 DA (deux billets) auprès du frère de l'un des accusés. Ce réseau, et l'enquête en cours le déterminera, semble avoir des ramifications qui dépassent les frontières de la wilaya; on parle de cet Africain qui se trouverait à l'ouest du pays. L'autre service, chargé de la voie publique auprès de la sûreté de wilaya fait état de 384 procès-verbaux infligés à des commerçants irrespectueux de la législation portant Code du commerce, mais aussi des gestes barrières contre le coronavirus Covid-19.