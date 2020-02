Les services de police de la sûreté de daïra d’Ouadhias viennent d’arrêter neuf individus impliqués dans le vol de plusieurs magasins. Selon le communiqué de la police, les inculpés, âgés entre 21 et

34 ans, sont originaires de Tizi Ouzou et Boumerdès.

L’opération a, pour rappel, été lancée suite à la plainte d’un citoyen de la région des Ouadhias, commerçant de son état, pour vol par effraction qui a ciblé son local commercial de vente de téléphones portables. 32 téléphones portables, trois tablettes et 30 montres bracelets, ainsi que des accessoires pour téléphones portables, ont été récupérés. L’enquête a permis également de confondre deux d’entre eux dans une autre affaire de vol par effraction, qui a ciblé un restaurant au centre-ville des Ouadhias. Présentés au parquet de Draâ El Mizan, pour association de malfaiteurs, en vue de commettre un vol qualifié, deux d’entre eux ont été mis en détention préventive, six ont été laissés en liberté provisoire et le dernier a été placé sous contrôle judiciaire.