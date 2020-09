Dans le cadre de la lutte contre le trafic de psychotropes et sa commercialisation illicite, les forces de la Gendarmerie nationale de la commune de Ouled Rahmoune, relevant administrativement de la wilaya de Constantine, ont réussi à démanteler un réseau au courant de ces derniers jours. C'est suite au contrôle d'un véhicule qui a été intercepté sur la RN 10 que les forces de la Gendarmerie nationale ont pu démasquer les deux premiers suspects.

En effet, la fouille minutieuse de leur véhicule a permis la découverte d'une quantité importante de psychotropes et une somme d'argent. Il s'agit de 80 plaquettes de 14 et 20 capsules de 300 mg de Prégabaline, soit une totalité de 1 120 unités et 350 000 DA. La marchandise qui était destinée au commerce illicite, était bien camouflée dans l'une des portières de la voiture, à bord de laquelle se trouvaient les deux mis en cause. Ces deux derniers ont été présentés devant la justice de la daïra d'El Khroub. Par ailleurs et toujours dans le cadre de leur exercice, les forces de la Gendarmerie nationale, indique un autre communiqué transmis à notre rédaction, ont réussi à mettre hors d'état de nuire une bande de criminels ayant pris l'habitude de cibler des chauffeurs de taxi pour les délester de leur argent et de leurs objets personnels. Les faits selon le communiqué se sont déroulés au niveau de la commune de Didouche Mourad. Exploitant des renseignements sûrs, les éléments de la Gendarmerie nationale ont identifié trois complices, âgés entre 21 et 22 ans.

Deux d'entre eux ont été arrêtés tandis qu'un troisième est recherché. Les deux mis en cause ont été présentés devant la justice laquelle a décidé de placer le premier en détention préventive, alors que l'autre a bénéficié de la liberté provisoire.