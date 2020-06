Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite de boissons alcoolisées, les éléments en veille permanente de la brigade de recherche et d’intervention, relevant du SW.PJ – sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, ont procédé avant-hier à la saisie, au centre-ville de Tizi Ouzou, d’une grande quantité de boissons alcoolisées. Ces bouteilles et canettes au nombre de 8 864 unités de diverses marques et différents volumes étaient destinées à la commercialisation illicite, ainsi qu’une importante somme d’argent.

Le propriétaire qui n’a pu présenter de facture y afférente, a fait l’objet d’une procédure judiciaire, et présenté au parquet de Tizi Ouzou pour vente et stockage de boissons alcoolisées ainsi que défaut de facture. Il a été jugé en comparution directe et condamné à une peine de 6 mois de prison assortie de la saisie de la marchandise en question, en plus d’une amende de 30 000 DA. Dans le même contexte, et cette fois à Azazga, ce sont quelque 888 unités de boissons alcoolisées, destinées à la commercialisation illicite, une somme d’argent afférente à la vente, et la confiscation de cinq frigos. L’opération a été effectuée dans la ville de Fréha, située à quelques kilomètres de la ville d’Azazga. Une procédure judiciaire a été instruite dans ce cadre.

Par ailleurs et suite à plusieurs plaintes de citoyens, pour vols à l’intérieur de leurs véhicules, laissés en stationnement au boulevard Stiti, les éléments de la 5ème Sûreté urbaine de Tizi Ouzou, faisant preuve de vigilance et d’efficacité, ont pu, suite à un travail de recherches et d’investigation, identifier et arrêter les auteurs, au nombre de deux, âgés de 40 et 21 ans.

L’enquête a permis de déterminer que les auteurs avaient recours à un brouilleur de verrouillage centralisé des véhicules qui leur permettait ainsi de commettre leurs forfaits sans difficultés. Une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre pour vol en réunion, avec usage de véhicule automobile et fausses clés, violence, et port d’arme blanche prohibée.

Enfin, il faut relever que la période de confinement a été marquée par une recrudescence des actes de banditisme à travers plusieurs localités. Des produits avariés de large consommation ont été saisis dans des situations frappées du sceau de l’illégalité. Pis encore, dans la commune de Boudjima, c’est l’agence postale qui a été victime d’un racket en plein jour. Là, ce sont les citoyens qui sont intervenus pour arrêter les complices. Un d’entre eux a été remis aux forces de sécurité alors que les deux autres on pris la fuite.

La somme d’argent subtilisée a été récupérée également par les citoyens ainsi que le véhicule utilisé par les bandits. Depuis ce jour, les citoyens sont aux aguets et évitent de se déplacer avec de grosses sommes d’argent. Il faut dire que la région a connu une décennie marquée par un grand banditisme.