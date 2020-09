L'Association des chefs d'entreprise des télécommunications, implantée à Constantine, a animé une conférence de presse, hier, en son siège (sis) à Boussouf, avec la présence en force de la presse, locale et nationale pour dénoncer et rendre public un constat désastreux au niveau de la 3e ville du pays. Animée par son président, Nouri Malki, cette conférence intervient dans le cadre des obstacles que rencontrent les entrepreneurs avec Algérie télécom, particulièrement à Constantine qui reste au plus bas du classement, comparée aux autres wilayas, en ce qui concerne le service. Tout en citant les objectifs fondamentaux de l'Association, le conférencier ne manquera pas d'énumérer comme souligné dans un document remis à la presse, les principaux obstacles que rencontrent les entreprises de télécommunications à Constantine, avec Algérie télécom, liées par des contrats et conventions.

Le conférencier citera le manque de communication et «de considération d'Algérie télécom à l'égard des entrepreneurs», «l'inégalité et manque de transparence dans la répartition des travaux, l'irresponsabilité et incompétence de certains A.T., la bureaucratie, l'absence totale du suivi des chantiers», «de même qu'il a relevé le manque de considération aux entreprises Ansej, l'acceptation de devis anormalement bas des avis d'appels d'offres, le non-respect des clauses du cahier des charges et des prescriptions techniques». Rien ne va plus depuis quatre ans et l'avènement de la crise sanitaire n'a fait que compliquer la situation, mais certainement pas pour la Brigade économique de la sûreté de la wilaya qui a ouvert une enquête depuis le mois de juin à ce jour, conformément aux directives du président de la République relatives à la lutte contre la corruption.

Plusieurs cadres et hauts responsables de la direction opérationnelle des télécommunication, DOT, ont été convoqués et interrogés sur les faits de corruption et de malversations au sein de l'entreprise, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'un matériel autre que celui consigné dans le cahier des charges, comme le prouvent les documents en notre possession.

Le projet concerne la réalisation d'un réseau téléphonique au niveau d'El Khroub et un autre projet relatif aux travaux de canalisation au profit de la Cnac, situé à Daksi SMK, où il a été constaté que l'entreprise a utilisé le Pehd 90/10 bar couleur bleue au lieu du vert, et ce contrairement à ce qui a été convenu dans la prescription technique, on utilisera un raccordement non conforme puisque la couleur bleue est généralement réservée aux canalisations des eaux et non pour les réseaux téléphoniques. La différence est la durée de vie des Pehd. Aucune clause du cahier des charges, pour ainsi dire, n'a été respectée. Selon les premiers éléments de l'enquête qui va certainement faire tomber des têtes, cinq entreprises privées à qui l'on a confié la réalisation des projets, ont été convoquées et auditionnées, ainsi que de nombreux cadres et responsables de cette entreprise publique qui sont directement impliqués dans ces malversations. Certaines entreprises conventionnées n'ont pas perçu leurs dus depuis 2016, malgré que les projets sont achevés et ont été mis en marche. Lors de cette conférence des images et vidéos démontrant le laisser-aller et la négligence de cette entreprise publique stratégique qui est censée être, après le gaz et le pétrole, l'une des plus importantes, concernant les chambres de tirage inondées par les eaux usées à El Khroub, Nouvelle ville Ali Mendjeli, Boussouf et Daksi pour ne citer que ces zones, ce qui ralentit considérablement le débit et provoque des dérangements? Ce qui classe Constantine en dernière position.