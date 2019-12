Malgré l’appréhension des uns et des autres, l’évolution du processus électoral à la faveur de la présidentielle du 12 décembre, a connu dans la wilaya de Annaba, une atmosphère aussi sereine que festive. C’est le cas de le dire dans la mesure où plusieurs communes de la wilaya de Annaba se sont distinguées lors de l’accomplissement de ce devoir angulaire pour le fondement d’une nouvelle Algérie, par la tabla et la zorna, dans certaines communes de la wilaya de Annaba, action témoignant d’une conscience citoyenne quant à une impérative réconciliation pour mener le pays à bon port.

Une conviction traduite par le flux de 442 493 électeurs sur les 146 centres de vote implantés sur le territoire de la wilaya de Annaba. À l’ouverture des bureaux de vote, le processus électoral était relativement timide. À 11 heures, le taux de participation était de 7,02% pour 31 078 votants.

En début d’après-midi, l’affluence a enregistré un regain de participation, faisant état d’un taux de 20,04% pour atteindre, à 15 heures, les 33,92%. À la fermeture des centres de vote, à 19 heures, le taux de participation était de 42,11%. Au terme des visites effectuées à plusieurs centres de vote dans quelques communes de la wilaya de Annaba, l’atmosphère régnant dénotait, outre

l’affluence satisfaisante des électeur, la sérénité et le calme de l’opération. C’est pour dire qu’aucun incident n’a été enregistré. Par ailleurs, convient-il de le souligner, les bulletins de vote de certains candidats à l’échéance électorale, parsemés ici et là, sur les trottoirs et les chaussées, ont, a priori orienté l’opinion locale sur le candidat qui a raflé la mise à Annaba. Effectivement, l’opération de dépouillement a fait ressortir une majorité écrasante pour Abdelmadjid Tebboune avec 57,04%, du moins dans la wilaya de Annaba où un climat de sérénité et de fraternité était au rendez-vous.