Même la pandémie de coronavirus n'est pas parvenue à dissuader la population annabie, une forte adhésion au référendum sur le projet de l'amendement de la Constitution.

C'était prévisible, comme à chaque rendez-vous électoral, la wilaya d'Annaba a répondu à l'appel du devoir. La forte mobilisation au scrutin témoigne du niveau de conscience au sein de cette partie du pays où la sagesse a prévalu. Brillant constat dans la majorité des 146 centres de vote, où les 442 294 inscrits ont déferlé, telle une marée humaine pour exercer leur droit constitutionnel. Pour ou contre le scrutin est un geste important dans l'édification de la nouvelle Algérie. Dès les premières heures, les files d'attente devant les bureaux de vote étaient indescriptibles. Après avoir commémoré comme il se doit, le 66ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération du 1er Novembre 1954, les Annabis ont vaqué à leur devoir constitutionnel. De Annaba-Chétaïbi, en passant par El Hadjar et El Bouni, la mobilisation était sans faille, tant pour les observateurs que pour les votants eux-mêmes. Des avis reflétant la satisfaction des conditions posées pour la tenue du scrutin, mais surtout le taux de participation. Ce dernier qui, dans la wilaya d'Annaba était à 11heures, de l'ordre de 5,01% pour atteindre, à 14 heures les 12,45%. S'agissant de l'effervescence citoyenne, elle a été enregistrée au niveau du centre d'El Bouni. Avec plus de 6000 inscrits, la tendance était à la favorisation de la conduite du scrutin, de cet amendement, dont la portée est appelée à peser sur l'avenir de l'Algérie et de ses institutions. Dans cette optique, l'unanimité des personnes interrogées à la sortie de quelques centres de vote, était focalisée sur cet avenir auquel aspirent les Annabis, tout autant que leurs concitoyens des autres wilayas du pays. S'agissant du taux de participation, selon le chargé de la communication auprès de l'Anie à la wilaya d'Annaba, «le taux de participation est satisfaisant et le scrutin s'est déroulé dans les meilleures conditions», a-t-il déclaré. Selon notre interlocuteur, nous avons appliqué à la lettre le protocole sanitaire, pour éviter toute contamination au Covid-19». Ainsi, dans une ambiance festive en raison de la célébration du 1er Novembre, les citoyens n'ont pas manqué de remplir leur devoir constitutionnel, pour l'édification de la nouvelle Algérie.