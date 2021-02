Des Algériens de tout bord et de toutes les régions du pays se sont donné rendez-vous dans la ville de Kherrata pour célébrer le 2e anniversaire du Mouvement populaire. Le pacifisme était au rendez-vous. Des slogans un peu durs à l'encontre du pouvoir ont été entonnés. C'est le propre de toute manifestation de par le monde. Les manifestants n'ont pas dérogé à la tradition citoyenne de dire ce qu'ils ont sur le coeur, histoire de signifier aux dirigeants du pays leur mécontentement de la voie que prend le pays. La Constitution leur confère ce droit. Il l'ont saisi et en ont fait le meilleur usage qui soit. Plusieurs heures de manifestation, sans que l'on enregistre aucun incident. Cela dénote du niveau de conscience élevé et patriotique des marcheurs qui ont marqué l'anniversaire du Hirak de fort belle manière. Les manifestants ont renouvelé le serment et donné une autre leçon à la planète, en gardant intact l'esprit de leur révolution.

La belle leçon de citoyenneté, de démocratie et de responsabilité est certainement le principal enseignement de la journée d'hier. Le message des Algériens qui ont marché, hier, à Kherrata est sans nuance quant à leur volonté de maintenir le Mouvement populaire dans sa version originelle. C'est le signe que la révolution continue, ainsi que la pression sur les autorités du pays pour les amener à adopter un comportement démocratique dans leurs rapports à la société. Les craintes d'une récupération de la saine colère citoyenne pour la retourner contre le peuple lui-même, avec l'objectif de détruire le pays, s'est estompée, hier, dès l'entame de la marche. Les Algériens présents à la manifestation ont marqué un point historique. Ils ont dit à travers leur geste, leur détermination à ne pas lâcher prise. Non pas pour défier l'Etat et organiser sa faillite, mais pour l'aider à mieux voir les intérêts de la nation.

On aura déduit de la mobilisation citoyenne de Kherrata une réelle volonté de redonner du souffle à la revendication populaire du 22 février 2019, avec en prime, un accompagnement de la stratégie adoptée par l'Etat pour sortir le pays de la crise institutionnelle. Les Algériens n'ont visiblement pas oublié leurs priorités. La pandémie de Covid-19 était une parenthèse qu'ils ont refermée, hier. Espérons que cela n'appellera pas une résurgence des contaminations. Auquel cas, il aurait été dommage de perdre le grand acquis sanitaire.

On retiendra néanmoins, la démonstration de citoyenneté et le message du peuple aux dirigeants du pays: «Nous veillons!».