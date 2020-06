Intervenant suite à la présentation thématique du ministre de l'Industrie et des Mines, lors du Conseil des ministres tenu dimanche, le président de la République a rappelé que «l'objectif de la relance économique était de réduire la facture des importations et de répondre aux besoins du marché national». Insistant sur «la nécessité de révolutionner le secteur industriel afin d'en finir avec les pratiques immorales connues». à cet effet, le président Tebboune a instruit le ministre de l'Industrie d'élaborer un projet de loi-cadre pour l'orientation industrielle, insistant sur le recensement des richesses minières nationales en collaboration avec des compétences nationales et étrangères. Il a, par ailleurs, souligné «l'urgence d'accélérer l'assainissement du foncier industriel à travers la création d'agences appropriées pour la gestion du foncier dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de l'urbanisme, interdisant par la même l'importation de véhicules polluants». Il faut dire, que la situation des entreprises et des travailleurs, durant la période de confinement, a connu une régression dangereuse, qui risque d'affecter leurs capacités de reprise. L'inquiétude et le cri de détresse de cette frange de la population, ont été largement exprimés par les associations et les organisations patronales, et leurs attentes s'articulent, précisément autour d'un plan de relance, qui prendrait en charge les préjudices engendrés par la crise sanitaire.

Dans ce sillage, le ministre de l'Industrie et des Mines a présenté un exposé sur les phases de parachèvement du plan de relance de l'industrie nationale sur des bases solides durant la crise du Covid-19 et après le déconfinement. Mettant en avant «la révision des textes juridiques et réglementaires régissant le secteur de l'industrie et l'investissement, de façon à ouvrir la voie à un véritable investissement devant être régi par des textes transparents et efficaces incitatifs pour les acteurs nationaux et étrangers. Une démarche qui favorise la création d'une valeur ajoutée pérenne à la faveur d'une exploitation rationnelle des ressources du pays». Pour les observateurs, une assise juridique est plus qu'indispensable pour maintenir ce plan de relance, dans l'axe des objectifs inscrits, en l'occurrence, faciliter l'acte d'investir, améliorer le climat des affaires, et surtout rompre avec les anciennes pratiques, qui ont été à l'origine du chaos économique, qui a marqué les derrières décennies. à ce sujet, le président la République a enjoint au ministre de l'Industrie d'«élaborer un programme urgent à exécution immédiate pour poursuivre la production et s'adapter avec les lois en cours en attendant la promulgation de nouvelles lois».