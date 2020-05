La pandémie de coronavirus ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Combien de temps faudra-t-il attendre encore? Un mois? Deux mois? Didier Raoult ne donne pas de date mais il assure qu'elle est en déclin.

L'Algérie, dont la courbe de la pandémie aurait atteint un plateau, ne doit pas tarder à inverser cette tendance haussière qui s'est exacerbée en cette période de mois sacré, à condition de ne pas baisser la garde. La vigilance reste de mise. Les mesures barrières, la distanciation physique et le port du masque doivent être rigoureusement respectés. Des «armes» efficaces pour vaincre cette terrible maladie dévastatrice dont la portée virale serait sur le déclin de l'autre côté de la Méditerranée. «L'épidémie est en train de se terminer», a conclu le célèbre infectiologue français dans son dernier bulletin d'information publié mardi sur son compte Twitter. Interrogé sur la situation à Marseille, où se trouve l'Institut hospitalo-universitaire des maladies infectieuses (IHU) qu'il dirige, Didier Raoult a assuré que la pandémie de coronavirus dont le premier foyer s'est déclaré en décembre 2019 en Chine, est en voie d'extinction. L'épidémie du Covid-19 est en train de disparaître. Un seul cas détecté mardi (lundi, Ndlr) malgré le fait qu'on ait testé plus de 1 200 personnes», a déclaré l'infectiologue, controversé, de renommée internationale. «On voit donc bien que les choses sont en train de s'arrêter», a-t-il souligné. A quoi est dû ce recul de la maladie? Ce ralentissement de l'épidémie s'explique à Marseille par le fait d'avoir «systématiquement diagnostiqué et traité les patients... Car on sait que le traitement diminue la durée du portage viral», précise le spécialiste. La pandémie de coronavirus ne devrait pas reculer que dans la cité phocéenne mais à travers tout le territoire français. Le spécialiste des maladies infectieuses est catégorique: «Cet épisode est en train de se résoudre. Il n'y a nulle part de deuxième vague, c'est la courbe banale», a affirmé Didier Raoult. L'Algérie, qui a adopté son protocole thérapeutique, à base de chloroquine, dans le cadre du traitement des malades atteints par le Covid-19, devrait selon toute vraisemblance, accentuer sa marche vers une sortie du tunnel, qui ne doit pas tarder.