L'Algérie repasse au-dessus de la barre des 500 cas contaminés quotidiennement. C'est 140 cas de plus en 24 heures! Faut-il pour autant se résigner et se dire que le pays ne pouvait échapper à la deuxième vague qui frappe le monde? Faut-il accepter sa défaite devant le virus et se réjouir peut-être même, d'être loin des chiffres alarmants enregistrés par nos voisins immédiats? Ce n'est sûrement pas ce qui est attendu des Algériens qui ont réussi et avec succès, il faut le reconnaître, leur lutte sans merci contre le virus durant les 10 derniers mois. Malgré la crise politique, économique et sociale qu'a traversée le pays, les citoyens ont très vite pris conscience du danger qui les guettait. Ils ont multiplié les sacrifices pour faire face à la pandémie mondiale: les manifestations ont été interrompues, le Ramadhan et l'Aïd ont été confinés, les vacances annulées et les citoyens ont même accepté de se priver des mois entiers de leur seul gagne-pain!

Du côté des combattants en blouse blanche, le sacrifice a été beaucoup plus lourd avec près de 150 victimes parmi le personnel de la santé. Autant de privations, de renoncements et d'abnégation pour s'avouer vaincu!! Ce n'est ni dans les traditions ni dans la nature des Algériens. Le danger est là et le peuple doit se ressaisir pour reprendre le chemin de la lutte. Les statistiques sont suffisamment angoissantes, et il ne s'agit plus d'attendre les avertissements du Premier ministre ni les alertes données par les experts de la santé, encore moins les rappels à l'ordre ou les sanctions qui peuvent être imposées et qui le seront inéluctablement. Il suffit que tout un chacun soit responsable et conscient du fait que sa contamination mettra en danger, en premier, la vie de ses proches et amis. Certes, le retour progressif à la vie normale avec la réouverture de certains espaces fermés, comme les plages, les cafés et restaurants, puis graduellement les mosquées, la rentrée des classes ou encore la campagne référendaire, ont eu leur effet de «relâchement» dans l'esprit des citoyens qui voulaient tellement croire que la page de la crise sanitaire était tournée. Qui n'aimerait pas? malheureusement la réalité est toute autre et il faut non seulement l'accepter mais surtout l'affronter. Avec plus de 500 cas, quotidiennement, contaminés, l'Algérie se rapproche dangereusement du pic de l'été dernier avec l'énorme risque d'une saturation des établissements hospitaliers à travers le pays. Que faut-il faire? Les autorités ont déjà réagi en décrétant la semaine dernière, le rétablissement du confinement pour neuf wilayas parmi les plus touchées, portant à 20 le nombre de wilayas confinées. D'autres mesures sont attendues, comme l'a promis, hier, le Premier ministre Abdelaziz Djerad. Retour au confinement général, réaménagement des horaires du couvre-feu ou encore durcissement des sanctions contre les contrevenants? Tout peut être décidé, mais est-ce les solutions idoines? Il s'agira, à ne pas en douter, de solutions salvatrices, mais coûteuses. Certes, la santé et la vie n'ont pas de prix, mais pourquoi opter pour l'extrême, lorsqu'il y a encore possibilité d'aller vers une issue médiane, celle d'une application stricte des gestes barrières.